Le chanteur américain Tony Bennett nous a quittés

Après plus de 70 ans de carrière, presque une centaine d’albums et plusieurs dizaines de prix prestigieux, c’est un des plus grands crooners américains qui s’éteint. Interprète incontournable du « Great Americain Songbook », le chanteur Tony Bennett est mort, nous annonce son agent Sylvia Weiner.

Né le 3 août 1926 dans le Queens à New-York, le petit Anthony Benedetto est bercé par la musique des grands chanteurs et « crooners » américains et se voue une passion pour la chanson américaine. Inscrit au High School for Industrial Arts de New York, il abandonne ses études pour entrer dans le monde du travail. Le soir, il se produit sur les scènes locales en tant que chanteur. Alors qu’il commence à se construire une carrière en tant que chanteur, il est enrôlé dans l’armée américaine en 1944 et se voit envoyé au front en France et en Allemagne.

De retour en 1946, il reprend sa carrière de chanteur et produit en 1952 son premier album Because of You. Il profite d’un succès inespéré avec près d’un million de ventes, mais c’est dix ans plus tard qu’il signe l’album et la chanson homonyme qui portera son nom à travers le monde : I Left my Heart in San Francisco.

La chanson américaine et les standards ne peuvent rien face à la montée en puissance du rock britannique et américain des années 1960 et 1970, et Tony Bennett se voit relégué aux oubliettes. À cela s’ajoutent des problèmes de drogues, mais grâce à l’aide de son fils, le célèbre crooner parvient à revenir en force dès les années 1980 en se produisant devant un nouveau public plus jeune.

De nouveau au sommet dans les années 1990 et 2000, il signe de nombreuses collaborations musicales avec des artistes de jazz et de la musique pop, dont notamment Elvis Costello en 1994, Stevie Wonder, Elton John, Céline Dion, Sting, Michael Bublé et George Michael en 2006, Queen Latifah, Willie Nelson et Amy Winehouse en 2011, Diana Krall en 2018 et Lady Gaga, avec laquelle il signe son dernier album Love For Sale (2021), malgré sa maladie d'Alzheimer détectée en 2016.

C'est ainsi que nous quitte l'une des plus grandes voix de la musique américaine. Mais si Tony Bennett a laissé son cœur à San Francisco, c’est dans sa ville natale de New York qu’il tire sa révérence.