Le CNSM de Paris classé 2e meilleure école d'art du spectacle au monde

Il avait été classé dix-septième en 2020, cinquième en 2021 et quatrième en 2022 . La première place se rapproche pour le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, deuxième meilleure école d'art du spectacle au monde du QS Performing Arts 2023, un classement international de référence dévoilé ce mercredi . Le CNSMdP double ainsi pour la première fois l'Universität für Musik und darstellende Kunst de Vienne (4e) et la Juilliard School de New York (5e). Le Royal College of Music de Londres trône toujours au sommet de la liste pour la deuxième année consécutive. À noter la belle performance de la Royal Academy of Music, elle aussi basée à Londres, qui passe de la septième à la troisième place.

"Cette nouvelle progression reflète la stratégie portée par la directrice du Conservatoire et les équipes pédagogiques et administratives dans des domaines clés tels que l’insertion professionnelle de ses étudiants, la recherche et développement, ou encore l’innovation", se félicite l'établissement dans un communiqué. "Extrêmement fière que le Conservatoire continue sa progression, témoignant d’un rayonnement exceptionnel et tellement heureuse d’y collaborer chaque jour!", a de son côté tweeté la directrice , Émilie Delorme. Comme l'an dernier, le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon décroche lui une jolie 19e place (il était hors du top 50 en 2021).