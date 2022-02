Le compositeur George Crumb est mort

Le compositeur George Crumb est décédé ce dimanche 6 février à l’âge de 92 ans, nous annonce son label Bridge Records. Célèbre compositeur de l’avant-garde américaine d’après-guerre, Crumb se fait notamment remarquer pour ses œuvres aux techniques musicales innovantes, les sonorités vives créées par divers effets instrumentaux et vocaux tels que le sifflement, le chuchotement et les claquements de langue.

Influencé par la philosophie musicale de Webern, la maitrise orchestrale de Bartók et l’exotisme de Debussy, George Crumb poursuit sa propre voie à travers l’expérimentation musicale et instrumentale.

Il explore de nouveaux timbres inhabituels, dont l’imitation d’une mouette sur un violoncelle (dans Vox Balaenae), et précise souvent de nouvelles manières de jouer les instruments avec des formes de notation alternatives comme le vibrato métallique sur un piano (dans Five Pieces for Piano) et l'utilisation d'un maillet pour faire sonner les cordes d'une contrebasse (dans Madrigals, Book I).

Il s’intéresse également à l’amplification et aux instruments électriques, qu’il explore notamment dans une de ses œuvres les plus célèbres, le quatuor pour cordes électriques Black Angels (1970).

Né le 24 octobre 1929 à Charleston, West Virginia, George Crumb est initié à la musique dès son plus jeune âge, et se révèle notamment par la composition. Il poursuit ses études musicales au Mason College of Music and Fine Arts, puis se perfectionne à l’Université d’Illinois à Urbana-Champaign. Il passera brièvement par la Hochschule für Musik à Berlin avant d’obtenir son doctorat à l’Université de Michigan en 1959. Il est ensuite nommé professeur à l'Université du Colorado (1959-1964) avant de rejoindre la faculté de l'Université de Pennsylvanie en 1965, poste qu’il occupera jusqu’à sa retraite en 1997.

En plus de son importante carrière de pédagogue, il compose plusieurs œuvres pour orchestre, plus d’une vingtaine d’œuvres de musique de chambre et pour piano solo, dont Makrokosmos I et II (1972-3). Il consacre une grande partie de son répertoire vocal à la mise en musique de la poésie du poète espagnol Federico García Lorca, dont le cycle Ancient Voices of Children et Federico’s Little Songs for Children.

Si les années 1990 ne sont pas une période de grande production pour George Crumb, le compositeur relance sa carrière dès sa retraite en 1997, et signe au courant des années 2000 les American Songbooks I-VII ainsi que les Spanish Songbooks I-III.

Mondialement applaudi de son vivant, George Crumb reçoit en 1968 le célèbre Prix Pulitzer, pour son œuvre orchestrale Echoes of Time and the River. Il reçoit également un Grammy Award en 2000 pour la « meilleure œuvre contemporaine » avec son œuvre pour voix et orchestre Star-Child.

