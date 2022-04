Le Conservatoire de Paris, 4e meilleure école d'art du spectacle selon un classement mondial

Une très belle récompense. Le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) a été classé quatrième meilleur établissement d'enseignement des arts du spectacle au monde, poursuivant la forte progression de ces deux dernières années, selon un classement international. D'après le QS Performing Arts 2022 - qui recense les 100 meilleurs établissements pour ce type d'enseignement - le CNSMdP est passé de la 17e place en 2020 à la cinquième en 2021, puis à la quatrième cette année, indique un communiqué de l'institution publié ce mercredi.

Il est précédé par la célèbre Juilliard School de New York (3e), l'Universität für Musik und darstellende Kunst de Vienne (2e) et le Royal College of Music de Londres, qui rafle la première place. "Nous savons que les trois critères sur lesquels se base ce classement concernent la réputation académique, la réputation professionnelle et la dynamique de la recherche", s'est félicité auprès de l'Agence France Presse la directrice du Conservatoire, Emilie Delorme.

Un projet de "Conservatoire augmenté"

"Afin de s'assurer de garder cette attractivité forte dans l'avenir, j'ai lancé un projet ambitieux de 'Conservatoire augmenté', qui a pour objectif de renforcer notre compétitivité sur les métiers du son, d'intégrer la dimension de l'image, dont l'importance s'est révélée pendant la crise (sanitaire), et de pouvoir disposer d'un campus en ligne", poursuit la directrice, devenue en 2019 la première femme à la tête du conservatoire, qui a fêté en 2020 ses 30 ans sur le site de La Villette.

Créé en 1795, le Conservatoire a formé d'illustres artistes, de Berlioz à Boulez, se renouvelant et changeant de nom sans cesse. Financé à 90% par des subventions publiques, il compte actuellement 1 339 élèves dont une grande majorité de nationalité française, les autres venant de l'Union européenne (98) et du reste du monde (195). Il y a un peu plus d'étudiants (789) que d'étudiantes (550), surtout dans certaines spécialités. En 2019, selon les chiffres du Conservatoire, l'établissement enregistrait 92% de réussite au diplôme, et 91% de taux d'emploi en insertion professionnelle.

Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, quant à lui, décroche une très honorable 19ème position. Vous pouvez consulter l'intégralité du classement en cliquant ici

