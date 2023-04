Le danseur Cédric Andrieux va prendre les rênes du Ballet de l'Opéra de Lyon

Le danseur Cédric Andrieux a été nommé à la direction du Ballet de l'Opéra de Lyon, pour succéder au terme de la saison en cours à Julie Guibert, a annoncé jeudi l'institution. "Cette nomination intervient après avis à l'unanimité du comité de sélection composé de personnalités du monde chorégraphique, qui, aux côtés de Richard Brunel (le directeur général et artistique de l'Opéra de Lyon, ndlr), ont étudié 63 candidatures venant de 26 pays", explique l'Opéra dans un communiqué. Création et "projets innovants avec d'autres champs artistiques", médiation et inclusion, ballet "écologique et responsable" sont au cœur de son projet, salué par le comité de sélection.

Cédric Andrieux, 45 ans, directeur de la danse au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris depuis 2018, prendra ses fonctions le 16 août. Diplômé de ce même conservatoire, il a dansé pendant dix ans pour la compagnie de Merce Cunningham, avant de rejoindre, déjà, le Ballet de l'Opéra de Lyon en 2007, puis de se tourner vers l'enseignement et la direction de projets culturels et artistiques. Il passe ensuite par le Centre dramatique national Nanterre Amandiers et le Centre national de la danse, avant de fonder BureauProduire, où il accompagne différents artistes issus du théâtre et de la danse.

Publicité

Julie Guibert, seule femme à diriger une grande troupe de ballet en France depuis la démission d'Aurélie Dupont, avait annoncé en janvier son départ au terme de la saison 2022-2023, trois ans après sa nomination. La directrice de la danse avait succédé en 2020 à Yorgos Loukos, licencié après une condamnation pour des faits de discrimination envers une danseuse. Après son départ, resteront des directions féminines dans trois Centres chorégraphiques nationaux : Olivia Grandville à La Rochelle, Ambra Senatore à Nantes et Maud Le Pladec à Orléans.