Le Festival d'Aix-en-Provence : de l'artisanal à l'international

Une cour délabrée, deux tréteaux et des décors esquissés directement sur le mur : le cadre où l'on donnait les représentations d'opéras lors de la première édition du festival d'Aix-en-Provence, en 1948, n'a rien à voir avec celui que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, le pari d'un festival d'opéra mozartien en Provence est aussi risqué qu'audacieux.

Tout commence après la guerre et la rencontre de deux personnalités atypiques : d'une part, la Comtesse Lily Pastré, une mécène marseillaise connue pour avoir abrité des artistes juifs pendant la guerre, et d’autre part, Gabriel Dussurget, grand amateur d’art, qui fréquente le « Tout-Paris » artistique dans les années 20. Il se passionne pour le spectacle et tous les genres de musique avec une curiosité insatiable.

Publicité

Mozart au programme : un choix audacieux pour l'époque

En décembre 1947, Lily Pastré sollicite Gabriel Dussurget pour monter un festival de musique en Provence. Si le choix se tourne au début vers Marseille, le duo y renonce très vite, ne trouvant aucun endroit adéquat pour la représentation. C'est la découverte d'un lieu emblématique de la ville d'Aix-en-Provence qui va bouleverser le destin du festival naissant : "On a trouvé l'archevêché et on s'est dit : c'est là qu'il faut faire le théâtre !", explique Gabriel Dussurget. Laissée quasi à l'abandon, après avoir servi longtemps de jardin botanique, la cour de l'archevêché deviendra le théâtre et le symbole du festival.

Pour la programmation, le maître-mot est le même : l'audace. "Je voulais Mozart, déjà parce que j'aimais Mozart, tranche Gabriel Dussurget, et puis qu'ensuite jamais on ne donnait du Mozart avant la guerre en France. Jamais !". Loin d'être la référence qu'il est aujourd'hui, le compositeur autrichien est, à l'époque, assez peu connu et reconnu. Ensuite, vient le choix de l’orchestre et surtout, du chef. Et c’est Hans Rosbaud, autrichien et grand mozartien, qui rejoint l’aventure. Avec les moyens du bord, mais des trouvailles et une énergie débordante, ils montent ensemble, en l’espace de seulement deux mois, le "Cosi fan tutte" de Mozart. Le 28 juillet 1948, l’opéra est joué sous les arbres presqu’aux chandelles. Le premier festival d’Aix voit le jour, dans la Cour du Théâtre de l’Archevêché d’Aix-en-Provence. Le succès est immédiat et le public aixois est conquis !

La première édition du festival d'Aix, bien que montée avec très peu de moyens, est un succès retentissant ! - Gallica

La seconde édition : "un coup de tonnerre mondial !"

L'objectif pour la seconde édition, comme le dit Gabriel Dussurget : "Frapper un grand coup !". Au programme, un nouvel opéra de Mozart, "Don Giovanni", est représenté. Les moyens sont, cette fois-ci, beaucoup plus important : pour les décors et les costumes, Dussurget fait même appel à l'affichiste et au peintre Cassandre. Une scène de théâtre en bonne et due forme est aménagée. Là encore, c'est un succès : "Un coup de tonnerre mondial, même !".

L'affichiste Cassandre crée les décors et les costumes d'une seconde édition beaucoup plus professionnelle du festival. - Ron Kroon / Anefo

À partir de 1949, la grande aventure du Festival d’Aix-en-Provence commence vraiment. Gabriel Dussurget, son artisan, sillonne l’Europe pendant plus de 20 ans à la recherche de nouvelles voix, des voix inconnues pour la plupart, qui se révéleront d’immenses talents. Gabriel Dussurget a aussi ouvert la voie à la musique baroque et à la musique contemporaine, et n’a jamais reculé devant une mise en scène audacieuse. En 1954, "Mireille", l’opéra de Gounod, est représentée en plein air, dans une carrière, devant plus de 8 000 spectateurs…

En avance sur son temps, Gabriel Dussurget fera du mélange des genres un axe fort du festival. Il a même eu l’idée de proposer aux Rolling Stones de monter un opéra. Le « magicien d’Aix », Gabriel Dussurget, a insufflé au Festival d’Aix en Provence, un esprit artistique novateur et une âme, qui sont encore présents aujourd’hui.