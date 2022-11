Des artistes attaquent le Festival de Salzbourg en justice

Vendredi, lors d'une conférence de presse à Vienne, un collectif d'artistes a annoncé porter plainte contre le Festival de Salzbourg, rapporte le quotidien Der Standard . En cause : une édition 2020 allégée dans le contexte de la pandémie de Covid-19, avec 110 représentations au lieu des 200 initialement programmées. Le collectif, composé de 120 choristes indépendants et de 67 chanteurs et chanteuses solistes, dénoncent le non-paiement des indemnités d'annulation, ce qui selon eux s'apparente à une violation du droit du travail autrichien. Le collectif réclame aussi la démission du directeur du festival, Markus Hinterhäuser, ainsi que la mise en place d’une commission pour défendre les intérêts des artistes indépendants.

Le préjudice estimé pourrait monter à 10 millions d'euros. Pour les organisateurs, ces griefs sont "infondés" : "Le festival de Salzbourg a été le seul grand festival au monde à se tenir à l’été 2020, et a aussi réussi à rattraper, en 2021 et 2022, la quasi-totalité des productions prévues et annulées en 2020", argumente le festival dans un communiqué, soulignant également "des accords conclus avec l'aval des solistes, des chœurs et des orchestres."

L'été dernier, la fermeture des salles de concert et des théâtres lors du deuxième et troisième confinement avait été épinglée par la Cour constitutionnelle autrichienne, qui avait considéré que cette mesure violait le principe d'égalité (les églises avaient elles pu rester ouvertes). Autre turbulence : en avril , des mécènes de Salzbourg avaient été accusés de faire le jeu du "système Poutine", et le festival pointé du doigt pour son étroite relation avec le Kremlin. Les organisateurs s'étaient par la suite séparés des mécènes en question.