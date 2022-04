Le Français Lorenzo Soulès remporte le Concours international de piano d'Orléans

Un Français sur la plus haute marche du podium du Concours international de piano d'Orléans, qui récompense les meilleures interprétations d'œuvres contemporaines. Le Français Lorenzo Soulès a remporté lundi 11 avril le Premier prix, mais aussi celui du Public et des Étudiants du Conservatoire d'Orléans. Un triomphe aux allures de bis repetita pour Lorenzo Soulès, qui avait en 2012 raflé l'intégralité des prix au Concours international de Genève.

La Japonaise Chisato Taniguchi et le sud-coréen Chi Ho Han ont reçu respectivement les deuxième et troisième prix. Matthieu Acar et Miharu Ogura se sont quant à eux vu remettre le Prix de Composition, et Miharu Ogura celui de la Commande France Musique. 26 pianistes, âgés de moins de 36 ans et originaires de 14 pays, se sont retrouvés en France pour cette 15ème édition du Concours. Seules les pièces de 1900 à nos jours pouvaient être interprétées. Pour la grande finale, les trois pianistes retenus devaient sélectionner une pièce pour piano solo composée entre 1915 et 1930, et un morceau écrit de 1920 à aujourd'hui.

Avec l'Ensemble intercontemporain

La finale s'est déroulée ce lundi soir au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. La veille, les trois candidats sélectionnés pour se sont produits au Théâtre d’Orléans, accompagnés de l’Ensemble intercontemporain. L’Ensemble a interprété avec les finalistes la Passacaille pour Tokyo du compositeur Philippe Manoury, également président du jury. "Pour moi, un bon grand interprète est celui qui peut surprendre à la fois le public et le compositeur, pas celui qui donne une énième interprétation parfaitement maîtrisée d’un répertoire que nous connaissons déjà par cœur", estimait ce dernier.