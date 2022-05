Le grand flûtiste anglais William Bennett est mort

Décédé mercredi à l'âge de 86 ans, il était une légende de la flûte. Fils d'architectes, William Ingham Brooke Bennett naît à Londres, le 7 février 1936. Il commence à jouer de la flûte à 12 ans, et au lieu de faire son service militaire après la guerre, intègre trois ans durant l'orchestre des Scots Guards, un composant de la division de la Garde royale britannique. Cela lui permet de poursuivre ses études à la Guildhall School of Music. À 22 ans seulement, il est nommé flûte solo de l'Orchestre philharmonique de la BBC.

William Bennett, surnommé "Wibb" (ses initiales complètes), a enregistré plus de 100 disques, en tant que soliste ou flûtiste principal des plus prestigieux ensembles britanniques, dont l'English Chamber Orchestra et le London Symphony Orchestra. Son répertoire complet - à retrouver ici - allait du baroque au contemporain. Grand interprète des classiques de Bach, Haendel, Haydn, Mozart et Vivaldi, il avait aussi enregistré des œuvres de compositeurs parfois négligés du XIXe siècle, comme Paul Taffanel et Bernhard Romberg.

Professeur à la Royal Academy of Music de Londres, Bennett donnait des masterclass dans le monde entier. Président de la British Flute Society, il avait également étudié à Paris avec Marcel Moyse, Fernand Caratgé ou encore Jean-Pierre Rampal.