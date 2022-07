Le Grand oral du Bac 2022 : la cacophonie pour la spécialité musique

En 2021, Fabienne Miqueu, professeure de musique au lycée Marie Curie de Tarbes, a fait partie des commissions du Grand oral pour les candidats de spécialité musique.

« Cette année, j'ai eu la surprise de voir qu’on était plusieurs enseignants de spécialité à faire de la surveillance, mais nous n’étions pas convoqués pour interroger, alors qu’on a préparé les candidats pour l'épreuve. En plus il n'y a pas eu d'enseignants en musique pour interroger mes élèves, » raconte-t-elle.

Joël Bodereau, professeur d’éducation musicale au Lycée Bellevue au Mans avait préparé treize élèves de son établissement pour le Grand oral spécialité musique. Seulement quatre ont pu se présenter devant un jury dont un membre était professeur de musique au lycée.

« Nous sommes six professeurs de spécialité en musique sur l'Académie de Nantes, et il n'y a que deux professeurs de spécialité qui ont été convoqués, alors que c'est une obligation. Et le collègue qui est venu pour juger mes quatre candidats n'était pas professeur de spécialité, mais de l'option musique, ce qui veut dire qu’il n'a pas été formé au Grand oral, » regrette-t-il.

Mêmes retours dans plusieurs établissements des académies de Nancy-Metz, Strasbourg ou encore Bordeaux, alors que « les sections S2TMD de Bretagne ou de région Centre ont toutes été interrogées par un jury en musique », selon Joël Bodereau. Une disparité sur le territoire national qui pose la question de l’égalité de traitement des candidats au Grand oral, souligne le professeur.

«Un traitement inégalitaire des deux spécialités»

Pourquoi? Parce qu'en amont de l’épreuve, les candidats préparent deux questions qui mobilisent les savoirs des deux enseignements de spécialité qu’ils avaient choisis en terminale. Ces deux questions peuvent être soit transversales touchant aux deux spécialités, soit deux questions touchant à deux spécialités séparément. Le jour J le jury composé de deux personnes –un examinateur d'une des spécialités et un examinateur dit candide (un professeur ou un documentaliste), choisit une question qui sera présentée par le candidat.

Or, en absence de professeur de musique dans le jury, les élèves ont été majoritairement interrogés uniquement sur l’autre spécialité, rapporte Fabienne Miqueu. « On ne peut pas dire que c'est illégal. On peut dire que c'est inégalitaire par rapport au traitement des deux spécialités. Mais on est dans le respect des textes officiels qui disent que dans la constitution du jury, il faut qu'il y ait au moins un des deux membres de jury qui sont représentatifs d'une spécialité. »

La composition de chaque jury est décidée par la Direction des examens et des concours des académies, la DEC [qui n’a pas donné suite à nos sollicitations, ndlr], en fonction des listes des problématiques abordées par les élèves et envoyées au préalable par les établissements. Selon Joël Bodereau, il faut qu’au moins 50% de candidats (de spécialité musique) au Grand oral d’un établissement puissent avoir un jury spécialisé (musique), ce qui n’était pas respecté dans son cas. « Le seul professeur qui soit venu était convoqué sur une seule commission, » tranche-t-il. « Ce qui est problématique, c'est que ça change selon les lieux, selon les académies et selon les commissions. »

« Mes élèves ont regretté de ne pas avoir quelqu'un qui puisse leur poser des questions un petit peu plus pointues sur leur sujet, » souligne Fabienne Miqueu. En même temps, le Grand oral, ce n'est pas un oral de musique, il est fait pour évaluer à 60 % des compétences liées à la posture d'un concours d'éloquence, » nuance-t-elle.

Mais pas sans mobiliser les connaissances : « L'épreuve permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement dans ses enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel, » précise le ministère de l’Education. De plus, le Grand oral constitue un enjeu important et l’occasion de cumuler beaucoup de points, notamment pour décrocher une mention, expliquent les professeurs : un coefficient 10 pour la filière générale, soit le plus important après les épreuves de spécialités toutes notées avec un coefficient 16, et dans les filières technologiques, avec un coefficient 14.

«Une désorganisation totale en dépit du bon sens»

Du côté des syndicats, on dénonce « une désorganisation totale en dépit du bon sens qui est une nouvelle étape dans la destruction du Baccalauréat » (SNFO lycée et collèges), alors que l’association des professeurs de l’éducation musicale (APEMu) pointe un manque de respect envers le travail des élèves et des enseignants : « Les élèves ont travaillé pour rien… les profs aussi… »

A terme, les professionnels craignent que cette "dévalorisation" de la discipline au Baccalauréat ait des conséquences durables : « Si les élèves s'aperçoivent que la personne en classe n'est pas professeur de musique, cela peut davantage impacter le nombre d'élèves qui choisissent la spécialité musique, » précise Joël Bodereau. « Ce grand oral, c'est une très bonne idée, résume Fabienne Miqueu. Il faut amener les jeunes à se préparer à la prise de parole. Maintenant, ce qui n'a pas de sens, c'est ce qu'ils en font dans la mise en œuvre. » Car aux disfonctionnements lors de l’épreuve s'ajoutent l’absence de formation des enseignants aux techniques de l'expression orale, le calendrier trop tendu et dépendant de Pacoursup et l’absence des heures dédiées à la préparation de l’épreuve. « Le gros problème à l'Education nationale depuis quelques années, conclut Fabienne Miqueu, c'est la dégradation de la qualité de travail. On ne nous donne pas les moyens suffisants pour faire un travail approfondi. Je trouve ça très frustrant. »