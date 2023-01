Le grand pianiste Gabriel Tacchino, disciple de Poulenc, s'est éteint

Il est considéré comme l'unique disciple de Francis Poulenc. "Gabriel Tacchino nous a quittés hier dimanche 29 janvier 2023", annonce sa complice à la scène, la pianiste Emmanuelle Stephan, sur son compte Facebook . "Il a lutté avec force et courage jusqu'à la fin contre la maladie." France Musique rendra hommage au pianiste français ce mardi dans les émissions Disques de Légende et Stars du Classique, présentées respectivement par Lionel Esparza et Aurélie Moreau.

Gabriel Tacchino naît à Cannes, en 1934, dans une famille d'origine italienne. Son goût pour la musique lui vient de son père tailleur qui jouait du violon. "Quand je l'entendais jouer du violon, j'étais très très ému, cela m'a donné envie de faire de la musique. Lorsque je lui ai dit que je voulais moi aussi faire de la musique, ça l'a rendu heureux. Il ne pensait peut-être pas que l'un de ses fils serait musicien comme lui", confiait-il au mois d'août au micro de Judith Chaine, lors d' une série des Grands Entretiens qui lui était consacrée.

Février, Long et Poulenc

Vers l'âge de 14 ans, Gabriel Tacchino arrive à Paris et rencontre ses maîtres, Jacques Février et Marguerite Long. "Marguerite Long et Jacques Février connaissaient Ravel, Debussy. Tous les deux avaient des souvenirs qu'ils partageaient avec nous", se souvient-il. Et c'est grâce à Jacques Février qu'il rencontre en 1956 Francis Poulenc. Une relation très étroite se tisse alors entre les deux hommes : Tacchino joue les œuvres du maître chez lui à Paris, puis à Noizay en Touraine, où le compositeur du Dialogue des Carmélites possède une vaste demeure.

"La musique de Francis Poulenc est simple, naturelle comme il était lui-même. Il était très tourné vers la musique de chambre", confiait le pianiste à Judith Chaine : "Il a fait énormément de concerts avec Pierre Bernac, Denise Duval... Ce n'était pas un virtuose, c'était un vrai musicien, un peu comme Jacques Février : ils n'aimaient pas travailler la technique". Gabriel Tacchino avait également raconté à France Musique ses souvenirs douloureux de la guerre d'Algérie, mais aussi ses années heureuses en tant que directeur artistique des Nuits Musicales du Suquet , festival qu'il dirigera pendant 25 ans et qu'il ouvrira au répertoire de la musique de chambre.

"Il était au crépuscule de sa vie"

"Ce n'était pas un entretien comme les autres. Il était fatigué, un peu perdu. Il a fallu que je l'accompagne, que je lui réchauffe un peu la mémoire. Il était au crépuscule de sa vie", se souvient Judith Chaine, qui s'était entretenue trois heures durant avec le pianiste à son domicile d'Antibes, début juillet. "C'était un passé qui resurgissait, il a fallu un peu fouiller. Il y a quelque chose de très émouvant à l'écoute de cette série : un souffle, une émotion, un sentiment impressionniste."

Remarqué par Herbert von Karajan, Gabriel Tacchino avait été invité à jouer avec l'orchestre de Berlin, ainsi qu'à la Scala. Il s'était produit avec de nombreux chefs : Riccardo Muti, Pierre Monteux, Jascha Horenstein, André Cluytens... Enseignant au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris entre 1975 et 1994, il se consacre ensuite à sa carrière de soliste. Pédagogue, membre et président des jurys de concours internationaux, il était depuis 2009 titulaire d'une classe supérieure de piano à la Schola Cantorum de Paris. Gabriel Tacchino était Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres, de l’Ordre National du Mérite, et de l’Ordre National de la Légion d’Honneur.