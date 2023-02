Le groupe des Six, rebelles, musiciens et amis

Les Six, c’est une compositrice et cinq compositeurs, rassemblés à Paris sur la fin de la Grande Guerre autour d’Erik Satie et surtout de Jean Cocteau. L’histoire commence en 1916. La bataille de Verdun fait rage, mais la vie artistique continue à Paris. Cette année-là, Cocteau et Satie font la connaissance d’un tout jeune prodige, venu de Montpellier, Georges Auric. Et d’un. En mai 1917, Cocteau et Satie présentent au Châtelet avec Picasso leur ballet Parade, qui fait scandale. Un bidasse de 18 ans, enfant d’une riche famille d’industriels, applaudit à tout rompre, c’est Francis Poulenc. Et de deux.

Un atelier de peintre à Montparnasse, rue Huyghens, accueille alors des concerts-expo. On y présente des œuvres d’Auric avec deux de ses camarades de conservatoire : le Franco-Suisse Arthur Honegger - et de trois -, avec le fils d’un typographe qui renonce à la fabrique familiale et se consacre à la musique après avoir entendu Pelléas de Debussy, mort en 1918, c’est Louis Durey - et de quatre. Ces jeunes gens ont bien remarqué la première de la classe, qui s’est imposée au conservatoire malgré l’opposition de son père, pour qui être musicienne, c’est comme faire le trottoir. Voici Germaine Tailleferre, protégée de Satie et de Ravel, et de cinq.

Jean Cocteau et le groupe des Six au complet. © Getty

Il ne manque plus que le sixième, Darius Milhaud, devenu secrétaire de l’ambassadeur de France au Brésil, Paul Claudel. Milhaud est de retour à Paris en 1919 et on se rassemble dans son appartement chaque samedi soir pour faire de la musique, réciter des vers, papoter, faire la fête, avec Marie Laurencin, Paul Morand, Raymond Radiguet ou Roger Martin du Gard. Les « samedistes » comme on les appelle sont avant tout une bande d’amis.

Le quinquagénaire Erik Satie forme alors un groupe appelé « Les Nouveaux jeunes » avec cette petite bande. On donne des concerts au Vieux Colombier de Jacques Copeau et Cocteau relate ses échanges avec les Nouveaux Jeunes dans un pamphlet intitulé « Le Coq et l’Arlequin ». Proust l’applaudit, Gide le critique. Après le scandale de Parade, voilà ce que Cocteau adore : la polémique, source de publicité. Cocteau invente avant tout le monde le « buzz ». Satie est parti bouder parce que Durey invite Ravel dans la troupe, alors Cocteau se présente comme LE chef d’orchestre de cette jeunesse musicale moderne.

Francis Poulenc, l'un des membres du groupe des Six. © Getty

Les mots d’ordre sont simples : à bas Wagner, à bas les brouillards debussystes, vive la simplicité, la concision, vive le jazz, le music-hall, le cirque, la gaieté loufoque, l’esprit potache, et Cocteau promet le renouveau de la musique française. C’est alors que Henri Collet écrit deux articles dans Comœdia en inventant l’expression « groupe des Six », allusion à un précédent « groupe des Cinq » russe, et Germaine Tailleferre apprécie qu’il insiste sur l’amitié qui les relie tous. Leur première œuvre collective s’intitule L’album des six pour piano.

Milhaud rapporte alors du carnaval brésilien des rythmes qu’il va intégrer dans le Bœuf sur le toit, une partition qui donnera son nom à un établissement couru par le Tout-Paris entre Concorde et la Madeleine. On croise les pianistes Jean Wiéner, Marcelle Meyer, son mari comédien Pierre Bertin, mais aussi Arthur Rubinstein.

Mais des fissures commencent à apparaître, Durey, Tailleferre, Honegger ne sont pas à l’affiche des quatre concerts du Bœuf sur le toit, et puis l’esprit potache, la farce, le grotesque, les clowneries chics de Cocteau sont trop réducteurs pour ces jeunes créateurs. « J’avais le comique en horreur », dira Darius Milhaud, vexé qu’on puisse rigoler de cette musique brésilienne qu’il admire. Milhaud qui dirige alors du Schönberg, que Georges Auric joue au piano.

« Le groupe des Six », Jacques-Émile Blanche (1922).

Satie décrit même une scission : « Auric, Poulenc et Milhaud ont la sensibilité moderne, Durey, Tailleferre, Honegger sont de purs impressionnistes », selon lui. Et lorsque Satie écrira que « si Ravel refuse la légion d’honneur, toute sa musique l’accepte », c’en est trop pour Louis Durey qui se retire du groupe. « Quel cochon que ce Durey, écrit Satie à Cocteau, quand le foutra-t-on en l’air comme un vent ? ».

Mais l’amitié entre les Six est toujours là, malgré les mésententes. Dans une lettre, Poulenc dénonce « la musique boche suisse ridicule » de Honegger, mais Milhaud essaie de retenir Durey en écrivant : « tant mieux si nos admirations divergent, raison de plus pour être unis ». Une phrase qui pourrait être le slogan des Six. Six qui ne seront que cinq pour leur seconde œuvre commune, sans Louis Durey, parti s’installer à Saint-Tropez. Ce sera Les Mariés de la tour Eiffel, sur un argument loufoque et iconoclaste de l’incontournable Cocteau. On rigole une dernière fois, mais chacun est lucide. Pour Milhaud, cette œuvre collective est « assez faible » ; Poulenc est beaucoup plus direct : « quant à la musique, hormis l’ouverture d’Auric, c’est toujours de la merde ».

Henri Collet, l’inventeur du nom, l’enterre deux ans plus tard dans un article intitulé « le Crépuscule des six ». Jacques-Emile Blanche peindra le groupe avant sa séparation, mais Louis Durey n’est pas au tableau. Chacun suivra son chemin, et on se rassemblera bien plus tard pour des photos souvenirs où la jeunesse et l’insouciance des années folles se sont envolées. Mais leur amitié et leur légende sont restées intactes.