Le Journal intime de Jean-Sébastien Bach

Dans la collection Le journal intime de…, France Musique lance un 4ème podcast natif consacré à Jean-Sébastien Bach qui sera disponible à partir du 28 octobre sur francemusique.fr et l’appli Radio France. Les autres épisodes de la collection dédiés à Mozart, Maria Callas et Rudolf Noureev, sont toujours en ligne.

Au bord de la rivière qui murmure, le moulin fait clap clap… Jean-Sébastien Bach n’a jamais oublié cette musique des flots qui s’est transformée en notes de musique, son courant qui a chargé sa vie de peines et de joies, sa lumière qui a guidé sa plume vers la grâce de Dieu. Denis Podalydès incarne le grand compositeur dans ce nouveau podcast natif signé France Musique

Episode 1 Je suis la Rivière

Bach signifie rivière en allemand… Jean-Sébastien aime se souvenir de son ancêtre qui jouait du cistre au bord de la rivière. Toute sa famille est mélomane. Lui aussi veut être un musicien. Une nuit, il recopie des partitions pour orgue à la lueur de sa bougie et découvre que ses notes sont comme des petites vagues…

Episode 2 Je n’aime pas les mots

A 17 ans, Bach est le nouvel organiste de l’église d’Arnstadt, la région de ses ancêtres, sa chère Thuringe. Mais rien ne freine sa curiosité ! Car il faut toujours apprendre et étudier auprès des maîtres. Il se rend auprès du plus grand organiste d’Allemagne du nord : Buxtehude.

Episode 3 À la cour de Weimar

En digne luthérien, jamais Bach ne sacrifiera sa musique. Il entame une nouvelle vie à Weimar avec son épouse Maria Barbara. Leur foyer accueille amis, visiteurs et leurs premiers enfants.

Episode 4 Mon prince et ami

Fallait-il quelques jours de prison pour intimider Jean-Sébastien Bach ? Rien n’arrête le musicien s’il ne peut composer librement et si son talent n’est pas reconnu ! C’est donc à la cour de Köthen qu’il poursuit son chemin au service d’un prince aimant et sensible à la musique. La vie y est douce, mais un matin de juillet, Bach doit se rendre au cimetière accompagné de ses enfants.

Episode 5 Je suis Cantor !

22 avril 1723, Bach est nommé au poste de cantor de Saint-Thomas à Leipzig. Ses enfants ont grandi et toute la maisonnée se retrouve joyeusement autour des instruments de musique et des partitions composées par leur père. La douce Anna-Magdalena a pris sa place dans le foyer de la famille Bach et le beau cahier vert aux lettres d’or devient leur Journal intime musical.

Episode 6 Au milieu du chemin

On reproche à Bach une écriture trop savante… Qu’importe ! Et à quoi bon débattre de l’ancien ou du moderne ? Il reste celui dont tout le monde reconnaît l’immense talent. Et quand il faut endormir un vieux baron, c’est auprès du maître que le jeune Goldberg vient demander les fameuses variations ! Mes toutes les querelles de ces dernières années ont laissé une grande amertume sur le vieil homme

Episode 7 Une royale invitation

Bach est le roi de l’improvisation mais aux yeux de Frédéric II de Prusse, il n’y a qu’un seul monarque. En ayant accepté l’invitation du roi musicien, le vieux Bach retrouve toute sa verve et son humour. Devinettes, charades, rien n’est impossible à celui qui signe dorénavant B.A.C.H.