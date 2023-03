Le jury du Prix du Livre France musique-Claude Samuel : Benoit Fauchet

Né à Nantes, formé en sciences politiques à Bordeaux puis en journalisme à Lille, il a donné de la voix en chœur(s) et promené ses doigts sur quelques claviers. Journaliste à l’Agence France-Presse (AFP), il y a suivi l’actualité du spectacle vivant durant plusieurs années, de Paris à Aix-en-Provence, Avignon, Bayreuth et Salzbourg. Il a aussi noué une collaboration avec le mensuel Diapason, leader de la presse musicale. Il s’y intéresse aux coulisses du secteur, chronique enregistrements, concerts et opéras, interviewe des artistes, recense essais et biographies. Le tout avec un goût prononcé pour l’art choral sacré comme profane, le théâtre lyrique, la création - sans exclusive ni esprit de chapelle. Membre de l’Académie Charles Cros et du Syndicat de la critique de théâtre-musique-danse, il a participé à de nombreuses émissions de Lionel Esparza sur France Musique, dont il a rejoint le jury du Prix du Livre France Musique-Claude Samuel en 2021.