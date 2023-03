Le jury du Prix du Livre France musique-Claude Samuel : Claude Abromont

Professeur émérite d’analyse musicale au Conservatoire de Paris, conférencier à la Philharmonie, Claude Abromont est l’auteur, avec Eugène de Montalembert, d’un Guide de la théorie de la musique (Fayard/Lemoine, 2001), d’un Guide des formes et d’un Guide des genres de la musique occidentale (Fayard/Lemoine, 2010), et d’un Vocabulaire de l’harmonie (Minerve, 2021). Il a également publié un Petit Précis du commentaire d’écoute (Panama, 2008, repris sous le même titre, Fayard, 2010), un roman policier, Symphonie criminelle en mi bémol (Bayard, 2013), un essai sur Berlioz, La Symphonie fantastique, enquête autour d’une idée fixe (La rue musicale, 2016, Prix spécial du jury du Prix France Musique des Muses) et un Guide de l’analyse musicale (EUD, 2019, clé d’or Resmusica). Un Petit précis d’analyse des formes musicales (Minerve) ainsi qu’un second roman sont en préparation.

Sa chaîne youtub e prolonge son enseignement et ses livres à l’aide de nombreuses vidéos d’initiation ou d’approfondissement, montrant des interprétations musicales synchronisées à leurs partitions et à leurs analyses.