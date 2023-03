Le jury du Prix du Livre France Musique-Claude Samuel : Laure Schnapper

Laure Schnapper est musicologue à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et présidente de l'Institut Européen des Musiques Juives (IEMJ).

Après la publication de sa thèse, L'ostinato, procédé musical universel (Honoré Champion, 1998), elle a consacré plusieurs ouvrages à la musique en France au XIXe siècle : Henri Herz, magnat du piano. La vie musicale en France au XIXe siècle (Editions de l'EHESS, 2011), Prix des Muses 2012, Du salon au front. Fernand Halphen (1872-1917), compositeur, mécène et chef de musique militaire (Hermann, 2017) et, récemment, Musique et musiciens de bal. Isaac Strauss au service de Napoléon III (Hermann, 2023).