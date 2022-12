Le Met de New York visé par une cyberattaque d'ampleur, la billetterie inaccessible

Coup dur pour le Metropolitan Opera de New York à l'approche des fêtes de fin d'année. Le "Met" subit actuellement une cyberattaque d'ampleur, qui touche à la fois son site web, sa billetterie et son centre d'appel. "Toutes les performances se dérouleront comme prévu. Cependant, nous sommes pour le moment dans l'incapacité d'enregistrer de nouvelles réservations, de procéder à des échanges ou des remboursements de tickets", écrit l'établissement dans un message, qui s'affiche en lieu et place de leur page d'accueil lorsque l'on se rend sur leur site, inaccessible depuis mercredi dernier. "Une fois la situation revenue à la normale, nous honorerons tous les échanges et les remboursements que nous n'avons pas pu traiter", précise le Met.

La cyberattaque, dont le Met ne précise pas l'origine, est d'autant plus handicapante qu'habituellement, en cette période de l'année, l'Opéra new-yorkais gagne 200.000 dollars par jour sur la vente des billets. À défaut, il est possible, précise l'établissement, de passer par le site du Lincoln Center pour réserver des places - à 50 dollars - pour les représentations du 14 et 15 décembre (Aida et Rigoletto de Verdi). "Nous apprécions votre patience en cette période compliquée, tandis que nous nous attelons à résoudre ce problème [...] Merci pour votre patience et votre compréhension."

"Il nous faudra du temps pour redémarrer car nous devons nous assurer tout d'abord que nos systèmes ne sont plus infectés et sont sécurisés", souligne Peter Gelb, le directeur général du Met, dans un courrier adressé aux membres de l'institution, relayé par le média spécialisé OperaWire . Une enquête est en cours pour déterminer les causes de la cyberattaque. Depuis des années, des attaques informatiques s'en prennent aux entreprises, institutions privées et publiques et services gouvernementaux. Aux États-Unis, la Chambre des représentants du Congrès a voté jeudi dernier une loi sur la défense nationale, avec un volet de dizaines de millions de dollars pour doper la cybersécurité.