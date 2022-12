Le ministre de la Culture ukrainien appelle à boycotter Tchaïkovski dans une tribune

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les appels à mettre au ban certains artistes et mêmes parfois des œuvres de compositeurs russes se sont multipliés. Et le dernier en date a d'autant plus de force qu'il émane du gouvernement ukrainien. Dans un billet, publié ce mercredi par le quotidien britannique The Guardian, le ministre de la Culture ukrainien en personne appelle les scènes internationales à congédier Tchaïkovski. "Il ne s'agit pas de le bannir, mais plutôt de suspendre les représentations de ses œuvres jusqu'à ce que la Russie cesse sa sanglante évasion", écrit ainsi Oleksandr Tkachenko.

Car pour le ministre ukrainien, il s'agit bien, au-delà de la question territoriale, d'une guerre culturelle. "La culture russe a été utilisée par des membres du Kremlin pour justifier leur terrible guerre. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a récemment cité un poème de Pouchkine, intitulé 'Aux calomniateurs de la Russie', à la télévision", argumente-t-il, appelant à promouvoir la culture ukrainienne : "Aujourd'hui, les mélodies et les voix ukrainiennes résonnent avec force sur les scènes internationales les plus prestigieuses : au Royal Opera House de Londres, au Metropolitan Opera de New York ou encore à la Scala de Milan. Les chanteurs d'opéra ukrainiens sont parmi les meilleurs au monde. Il y a quelques mois, Liudmyla Monastyrska a remplacé la soprano russe Anna Netrebko, qui s'est désengagée du Met après avoir refusé de dénoncer Poutine."

"Cette guerre est une bataille de civilisation"

"Cette guerre est une bataille de civilisation, pour la culture et l'histoire", juge le membre du gouvernement. Boycotter les artistes russes ? "C'est ce qu'on déjà fait les institutions culturelles en Ukraine, avec Tchaïkovski et les autres compositeurs russes. Nous appelons nos alliés à faire de même". Un boycott culturel "nécessaire si nous voulons déjouer le projet totalitaire de la Russie", conclut Oleksandr Tkachenko, "en parallèle des sanctions politiques et économiques".

La question du bannissement - ou non - des œuvres russes des programmations se pose avec acuité depuis le début du conflit. Entre les tenants d'une suppression radicale - l'Orchestre Philharmonique de Zagreb avait purement et simplement évincé les œuvres de Tchaïkovski de son répertoire -, et ceux qui appellent à séparer l'art de la politique. Ce mercredi, la Scala a choisi d'ouvrir sa nouvelle saison avec Boris Godounov, un opéra controversé et audacieux du Russe Modeste Moussorgski. Programme maintenu, malgré les vives protestations du consul ukrainien à Milan. Dominique Meyer, le surintendant de la Scala, avait défendu ce choix dans la matinale de France Musique : "Je suis contre attaquer la culture russe parce qu'elle est russe, et les artistes russes parce qu'ils sont russes".