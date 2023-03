Le monde de la culture se mobilise pour l'enseignement artistique

Le 8 novembre dernier, alors que le ministère de l’Éducation nationale déploie des moyens pour revaloriser les lycées professionnels, le Rectorat de Paris et la Région d’Ile de France rendent publique leur décision de fermer sept lycées parisiens à la rentrée 2023. Dont trois à forte dominante artistique : le lycée professionnel de la photographie Brassaï, le lycée des métiers des arts du verre Lucas de Néhou, et le lycée Georges Brassens, dans le XIXe arrondissement de Paris. Ce dernier est le seul établissement de France à accueillir uniquement des doubles cursus : des lycéens pratiquant en même temps une discipline artistique à haut niveau, en danse ou en musique.

L’annonce a provoqué un tollé . Elle fait à nouveau l’actualité avec un appel au président de la République Emmanuel Macron de « mettre fin à cet abandon », publié ce dimanche dans Le Monde et signé par 250 personnalités du milieu de la culture, dont l'ex-membre du groupe Daft Punk Thomas Bangalter, le violoncelliste Gauthier Capuçon, la cheffe d’orchestre Emmanuelle Haïm ou encore le réalisateur Cédric Klapisch.

"Symbole d'un engagement de l'État"

« La France a-t-elle décidé de faire des économies sur le dos de la jeunesse ? » se demande le collectif. « Symbole d’un engagement de l’État dans la vie culturelle de la France, » le lycée Brassens, dont sont issus de nombreux signataires de la tribune, offre aux lycéens musiciens ou danseurs une opportunité de mener de front les études et une pratique artistique exigeante. Il a déjà subi une réduction des effectifs à la rentrée 2021 , qui a notamment affecté les candidats du collège partenaire Gustave Courbet de Romainville.

« Comment justifier un discours sur la démocratisation culturelle si l’on refuse à des jeunes gens, engagés dans une pratique artistique intensive, d’accéder aux mêmes enseignements publics que leurs camarades du même âge, dans des conditions compatibles avec leur art, qu’ils viennent de Paris ou de Seine-Saint-Denis ? », questionnent les signataires. Et rappellent que, depuis 2016 et à la suite de fermetures en cascade, il ne reste que 20 classes à double cursus sur toute la France.

L’Institut Louis-Lumière, l’Ecole supérieure d’art et de design (ESAD) de Valenciennes, l’école Duperré, le Centre national des arts du cirque (CNAC) et les conservatoires à rayonnement régional voient leur budget sacrifié, rappelle le collectif. Qui appelle à « reconnaître le caractère singulier de ces études et d’en tenir compte avant d’étioler davantage l’enseignement artistique », gage de première importance du rayonnement culturel de la France.