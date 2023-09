Le Mont-Saint-Michel : un millénaire de musique

Que ce soit dans le réfectoire, où mangent les onze moines bénédictins des Fraternités Monastiques de Jérusalem installés sur l'île, le cloître, l'aumônerie ou la salle des hôtes, le silence règne habituellement dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Ces religieux (quatre frères et sept sœurs) respectent ainsi une longue tradition monastique, malgré tout entrecoupée d'expression vocale à travers la liturgie catholique et les chants qui l'accompagnent.

Des siècles d'architecture

Tout commence en 708, lorsque Saint Auber, évêque d'Avranches, dit avoir eu la visite de l'Archange Saint Michel dans un rêve. Ce dernier lui demande de construire un sanctuaire en son nom. Après plusieurs rêves similaires, l'évêque d'Avranches se décide à ériger un oratoire (petit édifice appelant à la prière), conformément à la demande de l'archange. C'est sur un îlot rocheux, le Mont-Tombe - ancien nom du Mont Saint-Michel - que l'oratoire est construit.

En 966, le duc Richard Ier de Normandie installe sur le Mont des moines bénédictins. Ces moines décident de bâtir l'abbatiale romane du Mont-Saint-Michel. Sa construction débute en l'an 1023, et le Mont devient alors un lieu de pèlerinage dans tout l’Occident chrétien. Au XIIIe siècle, une nouvelle abbaye gothique est édifiée côté nord : la Merveille, surnom emblématique de l'île.

La forteresse médiévale du Mont Saint Michel en Normandie, France, dominée par l'église abbatiale - 1754 © Getty - Gravure de Rossingol

Liturgie & pèlerins

« Pendant des siècles, le chant de la communauté bénédictine a résonné sous ses voûtes. Et je dis toujours que ces moines bénédictins, c'était un chœur d'opéra. On avait entre 30 et 60 moines qui chantaient toute la journée » explique François Saint-James, guide conférencier au Mont-Saint-Michel en évoquant l'église abbatiale. En effet, la liturgie catholique et monastique des bénédictins du Mont comprend de nombreux chants, qui résonnent encore aujourd'hui à des heures régulières dans l'édifice religieux principal de l'abbaye.

« Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est le grand rival du Mont. On l'a oublié, mais le Mont a même été plus important que Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils venaient ici plusieurs dizaines de milliers de pèlerins », continue François Saint-James. Si le Mont était à l'époque un lieu de pèlerinage incontournable, il est aujourd'hui le site le plus visité de France en dehors de la région parisienne. Près de 3 millions de visiteurs s'y pressent chaque année.

Moines se rendant à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, le 11 septembre 1965 © Getty - Keystone

« C'est un lieu qui devait impressionner les pèlerins. Ces hommes et ces femmes qui avaient traversé l'Europe à pied ne voyaient pas les moines quand ils entraient dans l'église. Mais ils entendaient la liturgie. Et en entendant ces voix, ils avaient l'impression d'être au ciel. »

Une acoustique redoutable

Et si l'acoustique de l'abbatiale est si particulière, c'est dû à son architecture mixte : une nef romane et un chœur gothique plus élevé que cette dernière, créant une caisse de résonance compliquée à maîtriser mais destinée à sublimer les voix qui s'y élèvent. C'est après la Guerre de Cent ans (1337-1453) que ce chœur gothique remplace le chœur roman, abîmé par les assauts anglais.

Le choeur gothique de l'église abbatiale, photographié en 1991 © Getty - Sygma

Malgré cette acoustique dédiée au chant et à la musique religieuse, le Mont Saint-Michel accueille aujourd'hui un répertoire varié. Émile Parisien et Vincent Peirani, qui y ont joué lors du festival Jazz sous les pommiers en mai 2023, peuvent témoigner du caractère particulier de l'expérience. « L'acoustique est exceptionnelle, avec une "reverb" qui est très, très longue. Mais en même temps, assez agréable et tout à fait jouable. », explique Émile Parisien, saxophoniste.

« Quand on est enfin arrivé au sommet, il y a un côté un peu magique. On est un peu dans les étoiles, dans le ciel », commente quant à lui Vincent Peirani, accordéoniste. Mais ce qui constitue également la puissance de l'abbaye est la nature environnante. Le bruit du vent, le fracas de la mer et la musique de ces éléments sauvages résonnent quotidiennement entre les murs de l'édifice - tout autant que la clameur des touristes. Et si l'architecture de l'abbatiale a été pensée pour les « voix des anges », elle peut tout aussi bien accueillir d'autres atmosphères que celles religieuses, comme le suggère la vocaliste Leïla Martial : « L'acoustique est vraiment porteuse pour la voix. La voix, le saxophone soprano, et l'accordéon, ce sont des instruments à vent, donc ils sont fait pour ces lieux là. »