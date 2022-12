Hommage à Angelo Badalamenti, alter-ego musical de David Lynch

Badalamenti et Lynch se rencontrent en 1986, lors du tournage du film Blue Velvet. L'actrice Isabella Rossellini a besoin d'un coach vocal pour interpréter son rôle, et la production décide alors de confier la tâche à Badalamenti. Les compétences de ce dernier s'avèrent être miraculeuses et bluffent Lynch, qui décide de l'engager en tant que compositeur sur le film. Badalamenti fait alors appel à Julee Cruise, une apprentie actrice qu'il a repéré dans un atelier de théâtre à New York. Il compose Mysteries of Love sur un texte écrit par Lynch, et Julee Cruise pose sa voix cristalline sur l'instrumentation. La chanson est finalement retenue dans le film et remplace Song to the Siren du groupe anglais This Mortal Coil, dont les droits d'exploitations étaient trop onéreux.

Les trois comparses continueront de travailler ensemble puisque Floating into the Night, le premier album studio de Julee Cruise, sort en 1989. David Lynch écrit une nouvelle fois les paroles, tandis qu'Angelo Badalamenti se charge de la production musicale et des arrangements.

David Lynch, Julee Cruise et Angelo Badalamenti à New York en 1989 © Getty - Michel Delsol

Ce premier film est donc le point de départ d'une collaboration fructueuse qui s'étalera sur presque trente années et une dizaine de films et séries comme Wild at Heart (1990), Lost Highway (1997), Mulholland Drive (2001)... Les bizarreries visuelles du cinéaste s'accordent parfaitement avec l'univers jazzy du compositeur. Ce dernier se marie parfaitement avec les arcs narratifs du cinéma de Lynch, qui puisent leurs racines dans les films noirs et des esthétiques baroques dont l'étrangeté n'a d'égal que l'inquiétant. Les deux hommes, au fil des années, créent donc ensemble un climat cinématographique pesant et sombre. La musique de Badalamenti, teintée d'une simplicité quasi-déroutante et à la force équilibrée face aux images de Lynch, se déploie lentement dans chacun des films du tandem sans pour autant prendre à la gorge ses auditeurs.

Patricia Arquette dans "Lost Highway" en 1990 © Getty - Hulton Archives

Lynch déclare au L.A. Times en 1990 : « Certains des moments les plus heureux que j'aie jamais eus ont été de travailler avec Angelo. Il a un grand cœur. Il m'a permis d'entrer dans son monde et de m'impliquer personnellement dans la musique. Lorsque nous avons commencé à travailler ensemble, nous avons immédiatement eu une sorte de lien - je ne connaissais rien à la musique, mais j'étais vraiment intéressé par les effets sonores et les ambiances. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses sur les effets sonores et la musique en travaillant avec Angelo, notamment à quel point ils sont proches les uns des autres. »

Même si l'aura d'Angelo Badalamenti est aujourd'hui inévitablement associée au cinéma de David Lynch, il serait réducteur de ne pas évoquer ses autres travaux, tout aussi marquants. Que ce soit pour des films publicitaires (et notamment une publicité pour la marque de pâtes Barilla avec Gérard Depardieu, réalisée par David Lynch en 1995), le jeu vidéo (Fahrenheit/Indigo Prophecy), le cinéma (sa collaboration importante avec Paul Schrader) ou ses arrangements pour de célèbres chanteuses (Nina Simone, Shirley Bassey), le style musical de Badalamenti aura laissé une empreinte considérable dans le spectre des années 2000, et ne cesse de se faire de nouveaux adeptes.