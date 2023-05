"Le Nom de la Rose" va renaître sous la forme d'un opéra "gigantesque"

"Toutes les conditions sont réunies pour en faire un beau projet". Le directeur de la Scala, Dominique Meyer, n'a pas caché son enthousiasme au moment de dévoiler le projet à la presse, la semaine dernière. Le Nom de la Rose, best-seller d'Umberto Eco, publié en 1980, traduit dans plus de 40 langues, renaîtra sous la forme d'un opéra en italien et français. La production lyrique sera pilotée par la Scala de Milan et l'Opéra de Paris, qui ont commandé l'oeuvre au compositeur italien Francesco Filidei.

"C'est un opéra très important", dont le sujet est "fantastique", a tenu à souligner Dominique Meyer : "C'est un sujet qui se prête beaucoup au traitement par l'opéra, il y a des thèmes qui interrogent l'histoire mais aussi la société contemporaine [...] Les situations sont très adaptées à un travail lyrique, il y la nécessité d'avoir un choeur parce qu'il y a une multiplicité de personnages". Le polar médiéval prend place en 1327. Il met en scène Guillaume de Baskerville, un moine franciscain érudit, qui enquête sur une série de meurtres dans une abbaye, épaulé par Adso de Melk, un novice bénédictin.

Déjà porté sur grand écran par Jean-Jacques Annaud en 1986, et au théâtre en 2017 par le dramaturge Stefano Massini, le Nom de la Rose fera donc ses grands débuts lyriques. Le projet a germé il y a trois ans, en collaboration avec le théâtre Carlo Felice de Gênes. Francesco Filidei promet du grand spectacle : l'opéra sera "gigantesque", dit-il, avec des choeurs importants, une "alternance de récitatifs et d'airs", et une structure de la composition "qui rappelle les pétales d'une rose". La première aura lieu à la Scala en avril 2025, suivie de la première représentation à l'Opéra de Paris.