Le oud, "un instrument vivant", par Waed Bouhassoun

« Pour moi, il est vivant, il me parle » : c'est ainsi que Waed Bouhassoun définit le lien qui l'unit au oud. Elle joue de cet instrument depuis l'âge de 7 ans et le recommande aux plus jeunes. Le maître-mot de la pratique du oud est, d'après elle, la patience.

De quoi est composé le oud ?

La partie la plus importante de l'instrument est la façade. Derrière cette façade, il y a des petits supports en bois, tous réglés avec des notes pour pouvoir donner la tonalité arabe. Sur le oud, il y a six cordes, dont cinq qui sont doublées. La première n’est pas doublée et elle est plus épaisse que les autres pour donner un son plus grave. Les cordes vibrent avec un plectre (baguette métallique servant à gratter les cordes, ndlr).

Le oud dispose de six cordes, dont cinq qui sont doublées. La première est unique et donne des sons plus graves. © Radio France

Quelle est l'origine du oud ?

Le oud serait né en l'an 3000 avant notre ère, en Irak antique, pendant l'empire d'Akkad. À l'origine, on en joue dans les assemblées qui se réunissent autour du calife (souverain musulman et successeur de Mohammed, ndlr). Il a été exporté en Europe, sous la forme du luth. Ensuite, à partir des années 1930, des petits ensembles de trois à quatre instruments émergent, composés d'un oud, d'un qanoun, de percussions et d'un violon. Ils accompagnent des chanteurs et des chanteuses, comme la grande interprète égyptienne Oum Kalsoum. Enfin, la pratique du oud se développe sur des grandes scènes et dès 1972, le grand joueur irakien Mounir Bachir le présente en France comme un instrument solo.

Quelle est son importance au Moyen-Orient ?

Il s'agit d'un instrument fondamental du petit ensemble de la musique arabe classique. Le oud fait partie de notre quotidien. Il n'est pas cher à acheter. Des ouds de qualité moyenne sont facilement trouvables partout au Moyen-Orient. Dans presque chaque maison, les familles en jouent. Tout le monde veut que sa fille ou son fils fasse de la musique et le oud est le premier instrument qu’on achète. Moi, j'ai grandi avec cet instrument, ma famille et moi en jouions pendant les fêtes. Le oud partage notre quotidien.

Quel est votre rapport au oud ?

J’ai commencé à jouer du oud à l’âge de 7 ans avec mon père. Lui, il jouait la mélodie et moi, je répétais derrière lui, chacun avec son oud. J’ai senti que cet instrument complétait ma personnalité et, depuis, on est ensemble. Je peux dire que le oud est la seule personne qui peut traduire ce que je veux dire. Quand je suis triste, quand je suis contente. Lorsque je joue sur scène, on me dit souvent que c'est comme si cet instrument parlait, comme si nous étions deux sur scène. Cet instrument est comme un membre de ma famille. Mon père, quand il m’appelle, me demande toujours « Comment ça va ? Et comment va le oud ? ». Pour moi, il existe. Je lui ai donné un nom : « Fastouk », qui signifie « petit » en arabe, parce qu'il est petit. Mes amis musiciens me demandent toujours « comment va Fastouk ? ».