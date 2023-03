" Le personnel musical de la Sainte-Chapelle " de CY Elissèche- Sélection du Prix du Livre France Musique 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

Cet ouvrage, consacré au personnel musical de la Sainte-Chapelle de Paris aux XVIe et XVIIe siècles, est issu de la thèse en musicologie de Charles-Yvan Élissèche, dirigée par Philippe Vendrix, et soutenue le 15 juillet 2015 au Centre d'Études Supérieures de la Renaissance (Université de Tours). Son titre était initialement La vie musicale à la Sainte-Chapelle de Paris aux XVIe et XVIIe siècles (1 volume de corps de texte, 3 volumes d'annexes).

L'auteur

Docteur en musicologie (Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, Université François Rabelais de Tours), et historien (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), Charles-Yvan Élissèche est actuellement archiviste aux Archives de l'État en Belgique.

3 questions à Charles-Yvan Elissèche :

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

La réalisation de cet ouvrage, issu de ma thèse, représente une étape fondamentale dans ma carrière. Il m'a permis de découvrir les institutions des Archives, ainsi que les documents sur lesquels appuyer un savoir, des compétences et renouveler des connaissances : les archives. J'ai ainsi pu me spécialiser dans l'archivistique, devenir archiviste tout en continuant une pratique de chercheur. Ma double formation d'archiviste et de musicologue me permet d'exercer un regard singulier sur des ensembles documentaires parfois mal compris ou peu exploités, et d'en proposer une valorisation singulière.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

J'ai cherché à montrer que, dans une église de France aux XVIe et XVIIe siècles, le milieu musical ne fonctionne pas en parallèle du milieu ecclésiastique. Si de nombreuses études tendent à prouver que le clergé payerait seulement des musiciens pour chanter des offices, j'ai démontré, grâce à l'exploitation systématique d'archives, qu'à la Sainte-Chapelle de Paris, le clergé est constitué de musiciens, voire même, ce qui est unique en France, qu'une grande partie du clergé est recrutée pour ses compétences musicales.

Quels sont vos prochains projets ?

J'entends à présent me consacrer à l'étude de carrières ecclésiastiques de musiciens. Je viens par exemple d'achever un article, qui sera prochainement publié, sur la carrière ecclésiastique de Guillaume Cretin, musicien de renom à la chapelle du roi de France et ecclésiastique de la Sainte-Chapelle de Paris. J'aimerais pouvoir mener à bien d'autres études de ce type, notamment pour des ecclésiastiques de la Sainte-Chapelle de Paris. Je pourrai alors proposer, sur un plus long terme, une étude critique, commentée et annotée, d'un recueil prosopographique du clergé de la Sainte-Chapelle de Paris établi au XVIIe siècle : les Mémoires pour servir à l'histoire de la Sainte-Chapelle de Paris du chanoine Gilles Dongois.

