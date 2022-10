Le pianiste américain Michael Ponti s'est éteint à l'âge de 84 ans

Il s’est illustré à travers une discographie phénoménale, riche de plus de 80 opus. Le pianiste américain Michael Ponti s’est éteint le 17 octobre à l’âge de 84 ans à Garmisch-Partenkirchen, en Bavière. Il s’apprêtait à souffler ses 85 bougies.

Né à Fribourg en 1937 de parents américains (sa mère était professeure d’allemand), Michael Ponti étudie à Washington auprès de Gilmour McDonald en 1954 et 1955, puis avec Erich Flinsch à Francfort de 1955 à 1966.

En 1964, Michael Ponti remporte le prix Buzoni à Bozen, distinction qui lui confère une renommée internationale. On le découvre alors à Vienne dans le Concerto n° 2 de Bartok avec Sawallisch à la baguette, puis dans les plus grandes salles à Londres ou New York notamment. Ses collaborations inscrivent les noms de Solti, Masur ou encore Kondrashin auprès du sien.

Fondateur du trio Ponti-Zimansky-Polasek, Michael Ponti enregistrement notamment les œuvres de Saint-Saëns, Brahms et Dvorak. Accompagnateur de choix, il grave pour Deutsche Grammophon les lieder de Charles Ives avec Dietrich Fischer-Dieskau en 1976.

Dans sa discographie, on relève également de nombreux compositeurs autrefois plus confidentiels, qu’il a contribué à faire mieux connaître : Balakirev, Clara Schumann et Charles-Valentin Alkan, notamment. Victime d’un accident vasculaire cérébral, Michael Ponti perd les facultés de sa main droite. Il terminera sa carrière en abordant largement le répertoire pour la main gauche.