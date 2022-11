Le pianiste de 17 ans Kevin Chen remporte un premier prix au Concours de Genève

Jeudi 3 novembre se tenait la finale du Concours de Genève au Victoria Hall. L’Orchestre de la Suisse Romande dirigé par Marzena Diakun accompagnait les candidats. Le jury présidé par Janina Fialkowska et qui réunissait notamment Momo Kodama et Florent Boffard a sacré le très jeune pianiste de 17 ans Kevin Chen (Canada), qui a su se démarquer des trois autres finalistes avec le Concerto n° 1 de Chopin. Il repart avec une dotation de 20 000 francs suisse, et son nom vient allonger la liste des brillants lauréats du concours helvète : Arturo Benedetti Michelangeli qui fut le premier en 1939, Martha Argerich et Dominique Merlet (1957), Maurizio Pollini (1958) Nelson Goerner (1990) et plus récemment Théo Fouchenneret (2018) – artistes dont Aurélie Moreau a retracé le parcours dans son émission « Stars du classique » tout au long de la semaine.

Le Russe Sergey Belyavsky (28 ans) repart avec le deuxième prix, tandis que la Japonaise Kaoruko Igarashi (27 ans) et le Chinois Zijian Wei (23 ans) se partagent le troisième prix.

Les lauréats profitent également d’un programme de soutien pour les jeunes artistes : deux ans de management par l’Agence Sartory artists. Une aide précieuse pour se lancer dans la carrière après cette prestigieuse consécration !