Le piano français n'a pas dit son dernier mot !

Les pianos anciens n’ont pas la côte. Il suffit de consulter les petites annonces pour trouver des pianos Pleyel ou Gaveau à des prix dérisoires. Encombrants, souvent transmis de générations en générations ou laissés à l'abandon, ces pianos sont parfois un cadeau empoisonné dont il est difficile de se débarrasser. Ont-ils de la valeur ? Pourquoi un tel désamour ? Pour le comprendre, il faut remonter deux siècles en arrière, à une époque où le piano français était la star des salons, et Paris la capitale de sa facture.

Un siècle d’innovation

Paris, 1820. Dans l'effervescence culturelle, le piano tient la tête de l’affiche. Il est l’instrument à la mode d’une bourgeoise en plein essor, et attire mélomanes, compositeurs, éditeurs et facteurs, dont bon nombre d’Allemands comme Ignaz Joseph Pleyel, qui s’installe dans la capitale, rebaptisée Pianopolis. Commence alors l’âge d’or de l’instrument, pendant laquelle les facteurs rivalisent d’inventivité, afin de faire évoluer l’instrument. Avec Pleyel, on trouve aussi Joseph Gabriel Gaveau et Sébastien Erard, inventeur du système de double échappement utilisé encore aujourd’hui. Ils définissent « le son français » qui fait la gloire de toute une génération des facteurs.

Ce son français fait travailler tout un microcosme. 24 facteurs de pianos en 1805 et pas moins de 200 quarante ans plus tard, dont Jean-Henri Pape, Henri Herz, Montal, Boisselot… employant près de 3000 ouvriers, selon l’Almanach du Commerce de Paris. S’y rajoutent une vingtaine d’ateliers spécialisés dans la fabrication d’accessoires - claviers, mécaniques, ferrures - L’école française de la facture pianistique évince pour un temps l’anglaise et la viennoise.

Compositeurs, pianistes et commerciaux

Symbole de réussite sociale, le piano est aussi un « meuble » de luxe fabriqué en matériaux nobles : palissandre, acajou, clavier en ébène et ivoire importés des colonies . Il trône dans les salons, lieu de rencontre de la crème du milieu musical et littéraire.

Devant un public trié sur le volet, on y écoute de la musique. Lorsque Chopin arrive à Paris en 1831, on l’introduit très vite dans les salons et on lui recommande Camille Pleyel, qui, en plus d’être un hôte généreux, fabrique de magnifiques pianos qui séduisent Chopin immédiatement. Dorénavant, chaque modèle sorti de l'usine passera sous les doigts du pianiste, qui compose dessus, participe à l’évolution des prototypes et en fait la promotion lors de ses concerts tout en intimité.

« Les témoignages dans les revues des années 1830, 1840 sont très nombreux, raconte Amerigo Olivier Fadini, restaurateur des pianos anciens, qui travaille régulièrement avec le Festival Chopin et mène des recherches sur ce qu’il appelle « le timbre perdu » des pianos d’époque. Chopin joue si doux, le son est moelleux, délicieux, vaporeux, on dirait des perles qui tombent sur une table de cristal…On devait dresser l'oreille, retenir le souffle…le son n’est pas puissant, mais la couleur…incomparable ! »

Mais le vent tourne. L’évolution de la facture accompagne celle du répertoire, explique Yves Henry, pianiste et président du Festival Chopin à Nohant, dédié à la préservation des pianos de l'époque du compositeur. « Les pianistes-compositeurs comme Chopin, Liszt, sont très courtisés par d'un côté, Pleyel, de l'autre côté, Érard, et travaillent aussi pour les facteurs : ils leur donnent des conseils et font évoluer le piano en même temps que leur écriture.»

Tandis que Chopin est la star des salons, Liszt, lui, conquiert les podiums. En 1840, un article dans un journal anglais qualifie pour la première fois son concert de récital : un seul instrumentiste, avec un seul instrument, seul en scène pour toute la soirée. « L'idée d'avoir un seul et même personnage, un peu démiurge, qui peut jouer tout, tout seul, c'était quelque chose de complètement nouveau, d'autant plus que seul Liszt pouvait le faire parce qu'il jouait à la fois ses propres œuvres et ses transcriptions des Lieder et des œuvres symphoniques,» rappelle Yves Henry.

Le pianiste Yves Henry dans le Salon romantique du Château Chanorier de Croissy © Radio France - Suzana Kubik

Plus vite, plus fort, plus loin

La nouvelle formule de concert séduit un large public et Liszt est rapidement talonné par d'autres pianistes. « A l'époque, il fallait deux pianos pour réussir à finir le récital, les instruments n'étaient pas adaptés pour résister, sauf de rares exceptions. La réponse des facteurs était l'invention du cadre métallique qui permettait de pouvoir tendre les cordes beaucoup plus fort pour qu'elles soient elles-mêmes beaucoup plus puissantes. Et produisent un son qui projette plus loin, parce que désormais un public enthousiaste remplit de grandes salles de concert.»

Chopin meurt en 1849, et presque simultanément, les premières marques sortent le piano moderne : à partir de 1853 Steinway à New York et Bechstein à Berlin, avec dès le départ, un cadre métallique. « Cela va faire complètement changer le piano et son répertoire, précise Yves Henry. Il y a donc une certaine partie de la production de littérature pianistique à partir de cette deuxième moitié du XIXᵉ siècle qui fait que l'on ne peut plus revenir en arrière, une partie du répertoire qui n'est plus adaptée au piano de l'époque de Chopin. »

Vers 1880, le piano moderne est au point. En réponse à la demande croissante, on s'oriente de plus en plus vers une production industrielle et une esthétique commune. Les facteurs français, un peu dépassés, mettent un temps à faire le deuil de la facture ancienne, rappelle Yves Henry : « Ils vont beaucoup recycler des instruments de l'époque de Chopin, les moderniser. Il y avait chez Pleyel des ateliers sans doute spécialisés dans le fait, par exemple, de changer la mécanique. » Ce qui rend parfois le piano inutilisable, complète Amerigo Olivier Fadini : « Il y a eu une période, même chez Pleyel, où il n'existait aucun esprit de conservation. On mettait des cordes modernes, dures, des marteaux plus lourds, et le piano était complètement transfiguré .»

Au tournant du siècle, les facteurs français finissent par prendre le virage et moderniser la fabrication. S'en suit une nouvelle jeunesse et un essor industriel énorme, « un succès fou » jusqu'à l'entre-deux-guerres : « Ils vont réussir à reproduire ce qu'ils ont déjà fait parce qu'il y a une sorte d'ADN du son français, un son chantant, lumineux, une lisibilité sonore, couplés d'une mécanique sensible. »

Le chant du cygne avant le krach

C'est l'époque où les pianos français sont appréciés pour leur timbre, « plus boisé, plus rond, plus chaleureux, plein d'harmoniques, » raconte Sylvie Fouanon, restauratrice ds pianos fabriqués entre 1880 et 1940, et héritière de la maison Balleron, fondée en 1902. « Il y avait plus de claviéristes que de pianistes. Parce qu'à chaque fois qu'ils jouaient sur un piano différent, il y avait un toucher différent. Le pianiste était obligé de s'adapter à la mécanique, l'articulation de son jeu variait en fonction de l'instrument. Nos grands compositeurs, nos grands musiciens français ont joué à la Salle Pleyel, au Théâtre des Champs-Élysées, à la salle Gaveau, sur des instruments français. Dont Samson François, Alfred Cortot, Marcelle Meyer ou Yves Nat, une tradition qui a perduré jusqu’aux années 1970. Dans l'entre-deux-guerres, dans tous les conservatoires, il y avait des pianos Pleyel, des pianos Érard, et tous nos parents ou grands-parents ont appris sur ces pianos- là, » raconte la restauratrice.

A une cadence de production de 3 000 pianos par an pour Pleyel, 1 500 pour Gaveau, ils inondent le marché mondial, jusqu'en Chine, Pleyel ayant élaboré un mécanisme qui résiste aux différences hygrométriques. Les facteurs sont régulièrement primés lors des expositions universelles. Avec Erard, à la pointe de l'innovation, comme pour ce piano à double queue avec des claviers à chaque extrémité : le Concorde des pianos, mis à la retraite dans les années 1920.

Mais le krach boursier de 1929, puis la guerre, mettent fin à l'euphorie, et sonnent le glas de la facture française. « La production d'après-guerre, c'est la grande industrialisation. Toute la facture instrumentale a abouti à un instrument polyvalent, sur lequel on peut tout jouer et dont le modèle est reproduit à l'infini. Même si les marques ont voulu démocratiser en réduisant la taille des pianos pour les faire entrer dans les petits appartements, on a vite été envahis par les pianos droits d'étude venant des usines en Asie,» souligne Sylvie Fouanon.

La restauratrice des pianos anciens Sylvie Fouanon dans son atelier © Radio France - Suzana Kubik

Les facteurs européens ne peuvent pas lutter contre la production de masse à bas coût. « Au lieu de restaurer les pianos de facture française, on a préféré vendre les pianos chinois, » regrette la restauratrice. Fragilisées, les maisons Pleyel, Erard et Gaveau fusionnent en 1961, et en se délocalise en Allemagne en 1971.

Se tournant vers le haut de gamme, les marques françaises vivotent, dans l'ombre de Steinway, Bechstein ou Yamaha, qui détiennent la plupart du marché. Plus robustes, ces derniers peuplent non seulement les salles de concert, mais aussi les conservatoires. Et bénéficient d'un marketing ultra-efficace. Dans le même temps, à coups de rachats, de délocalisations et de restructurations, les principales marques françaises sont regroupées dans les années 2000 dans la « Manufacture française de pianos », qui n'est plus que l'ombre de ses ancêtres.

Le numérique, développé par les facteurs chinois et coréens, vient porter le coup de grâce : de 40 000 instruments français vendus en 1980, le marché s'effondre à seulement 6 000 exemplaires en 2020, alors que pour la seule année 2012, les ateliers chinois sortent 250 000 instruments, plus que Pleyel en 200 ans d'existence. Dernier survivant, Pleyel ferme d'ailleurs définitivement ses ateliers à Saint-Denis en 2013.

A contre-courant de l'obsolescence programmée

Sylvie Fouanon se souvient que, quand elle a débuté dans la restauration il y a 40 ans, les pianos anciens partaient tous à la casse, jugés obsolètes : « Ils n'avaient aucune valeur marchande. Il y a une idée commerciale qui dit que les pianos modernes, c'est ce qu'il y a de mieux et ce qu'il y avait avant, c'est poubelle. L'industrie nous dit que le piano évolue, parce qu'il faut vendre le modèle le plus récent. Autrefois, une marque sortait cinq ou six modèles maximum. Aujourd'hui Yamaha en sort une quinzaine, qu'il faut placer. Mais le piano ancien n'est pas du tout concurrentiel avec le piano neuf puisque ce sont deux mondes parallèles. C'est un peu comme naviguer sur les vieux gréements et naviguer sur le dernier bateau en plastique sorti. S'il est bien restauré, un piano ancien fonctionne très bien.»

Sa démarche de restauratrice s'inscrit à contre-courant de ce qu'elle appelle l'obsolescence programmée de la facture pianistique : « Il y a eu la baisse de qualité des instruments et l'orientation vers une production plus rapide, plus facile, avec des matériaux plus modernes, des colles qui vont plus vite, la néoprène, le synthétique, le polyuréthane, des matières hautement polluantes issues de l'industrie du pétrole. Nous conservons un son ancien, donc il faut faire la démarche de revenir à des techniques et des matériaux utilisés par le passé. »

Pour remettre en état de jeu les pianos qu'elle récupère, Sylvie Fouanon travaille en circuit court, avec des artisans français et des matières premières locales, n'utilise que des colles d'origine animale ou végétale, fabrique elle-même les vernis et recycle les pièces, notamment les claviers en ivoire, des pianos trop abimés. Elle propose des matériaux de substitution, comme des claviers en poirier. La plupart des instruments demandent une reconstruction complète et coûteuse, qui peut aller jusqu'à 1 500 heures de travail pour un modèle grand concert. « Je suis dans une éthique bio, plaisante-t-elle , un maillon dans la chaîne qui permettra à ces instruments d'avoir une deuxième vie. C'est effectivement beaucoup plus long et plus cher, mais on obtient une qualité et un instrument qui dure longtemps. »

La Maîtrise de Radio France et Anne Le Bozec en concert sur le Pleyel extra grand de 1905 restauré par l'atelier Balleron, l'Auditorium de Radio France - Collection Balleron

Les musiciens à la recherche de la diversité sonore y sont de plus en plus sensibles : Bertrand Chamayou, Anne Le Bozec ou François-Frédéric Guy ont ainsi fait sonner plusieurs instruments français restaurés par Sylvie Fuanon. Yves Henri, quant à lui, remarque un regain d'intérêt des jeunes générations pour les pianos anciens. Le célèbre Concours Chopin à Varsovie a depuis 2018 ouvert sa compétition à l'interprétation sur pianos anciens.

Désormais, les Pleyel, les Erard et les Gaveau restaurés côtoient sur scène les Steinway, Fazioli et Bösendorfer de facture plus récente. Qui eux aussi cherchent de plus en plus à revendiquer leur histoire. Est-ce le début d'une révolution esthétique ? Encore faut-il éduquer l'oreille du public et convaincre les programmateurs des salles, selon la restauratrice : « Nous sommes une niche dans une niche, qui s'adresse à une clientèle qui est mélomane, musicienne, qui aime les belles choses. » Avec sa collection d'instruments anciens, elle veut assurer la transmission d'un patrimoine : « Mon travail, c'est de conserver toutes les spécificités de chaque instrument, non pas pour donner à un musicien une machine qui fait des sons, mais lui donner un instrument de musique qui va le replonger dans une époque. » Dont la sonorité oubliée finira par trouver les chemins des podiums, espère-t-elle.