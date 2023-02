Le réalisateur Christopher Nupen, pionnier du documentaire musical s'est éteint

Pionnier dans l’univers du film biographique en musique, le réalisateur Christopher Nupen s’est éteint le 19 février à l’âge de 88 ans. Né dans une famille originaire de Norvège, Christophe Nupen a vu le jour en 1934 à Johannesburg en Afrique du Sud. Il met de côté son désir de devenir musicien professionnel et se tourne vers le droit, mais une rencontre avec Lotte Lehmann à l’Opéra de Vienne en 1955 marque un tournant décisif dans sa vie professionnelle. Sur les recommandations de la soprano allemande, il se forme comme ingénieur du son à la BBC, puis consacre un premier film en 1962 à l’Académie Musicale Chigiana de Sienne.

En 1966, la BBC diffuse le documentaire Double concerto avec Vladimir Ashkenazy et Daniel Barenboim . Le grand public découvre alors la musique et ses interprètes par un regard neuf : des plans resserrés autour des interprètes, une entrée dans les coulisses et au cœur des répétitions jusque-là peu accessibles au mélomane. Double concerto est un succès couronné par les prix de Prague et de Monte Carlo. L’équipe du film s’appuie sur cette première collaboration pour fonder la société Allegro Films en 1968.

En 1969, The Trout se penche sur l’interprétation du quintette « La Truite » de Schubert avec Daniel Barenboim, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, Zubin Mehta et Jacqueline du Pré . Christophe Nupen réalisera deux autres documentaires consacrés à la violoncelliste britannique, dont il admirait le talent et le « charisme naturel ».

Gidon Kremer, Daniil Trifonov , Evgeny Kissin ou Andrés Segovia font également partie des artistes mis en valeur par le metteur en scène, qui s’intéresse à Schubert, Sibelius, Elgar ou encore Tchaïkovski en portant une attention particulière à la lumière et aux arrière-plans... Un travail récompensé par deux fois aux ICMA dans la catégorie « Documentaire », en 2011 et en 2016. Dans sa autobiographie intitulée Listening through the lens, Christophe Nupen raconte son parcours auprès des plus grands artistes dans un tournant majeur de l’histoire du cinéma, avec l’invention des premières caméras 16 mm silencieuses dans les années 1960.

Lionel Esparza lui consacrera son émission Relax du lundi 27 février.