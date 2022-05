Le saxophoniste Jean-Louis Chautemps nous a quittés

Fils de médecins, né à Paris en 1931, Jean-Louis Chautemps commence à jouer du saxophone en 1949 et débute sa carrière professionnelle un an plus tard. Il étudie l’harmonie et l’écriture et intègre l’orchestre de Jef Gilson . Puis, en 1952, il rejoint l'orchestre de Claude Bolling . Le saxophoniste a l’occasion de jouer avec des sommités du jazz, comme Bobby Jaspar , Sidney Bechet ou Django Reinhardt . En 1955, Jean-Louis Chautemps est engagé par le grand Chet Baker pour une tournée de six mois à travers l'Europe.

Après un passage à Cologne, il rentre en 1963 en France où il écume les clubs de jazz parisiens, et participe en 1965 à l'enregistrement d'un disque avec Nathan Davis . De 1961 à 1967, Jean-Louis Chautemps étudie le saxophone classique avec Daniel Deffayet. Le jazzman compose aussi des musiques de film, comme Les Cœurs verts en 66 ou le court-métrage L'Ombre de la pomme en 67. Personnage passionnant et mutin, saxophoniste et compositeur, surréaliste et oulipien, il rejoindra le collège de pataphysique, "société de recherches savantes et inutiles", fréquenté par Eugène Ionesco, Boris Vian ou encore Raymond Queneau.

Mad Sax

Professeur d'improvisation notamment, Jean-Louis Chautemps dirige en 1975 un atelier de jazz à la Sorbonne, et enregistre le disque Mad Sax II en quatuor de saxophones (avec Jacques Di Donato, François Jeanneau et Philippe Maté), qui recevra le Grand prix du disque de l'Académie Charles Cros. En 1978, il participe à plusieurs pièces de théâtre, et tourne avec l’Ensemble InterContemporain et Musique Vivante.

Membre également du grand orchestre de Martial Solal , le saxophoniste fut récipiendaire de récompenses prestigieuses le long de sa carrière : le Prix Django Reinhardt en 1965, ou encore le Grand Prix du Jazz de la Sacem, en 1985. "Il se signale par une sonorité bien placée, posée, travaillée, un large vibrato, héritage de son passage par le free jazz, et un phrasé brisé, qui fait la part belle aux sauts de notes", dit de lui l'Académie du jazz . Le jazz qui pleure aujourd'hui l'un de ses interprètes français les plus complets.