"Le Temps des cerises", chanson d'amour et de révolte

Entonnée aussi bien dans les cortèges de manifestants que sur les plateaux de télévision, la chanson "Le Temps des cerises" a été écrite en 1866, cinq ans avant La Commune. La ritournelle évoque l’amour et le retour du printemps. Et seuls deux vers lui valent d’être devenu l’hymne communard : "Tombent sous la feuille en goutte de sang” et “C’est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte”.

Jean-Baptiste Clément, chanteur, socialiste et communard

Son auteur : Jean Baptiste Clément. Né en 1836, ce militant socialiste a connu "36 métiers avant de se lancer dans la chanson". Il s’y illustre par ses textes engagés et s'attire plusieurs fois les foudres du pouvoir. En 1866, il est contraint à l'exil après avoir offensé l'empereur Napoléon III. C'est en Belgique que Clément écrit Le Temps des cerises. L'ancien ténor et barricadier de la révolution de 1848, Antoine Renard, se charge de composer la musique. La légende veut que, pauvre et frigorifié, Jean Baptiste Clément ait cédé les paroles de sa chanson à Renard contre un simple manteau.

Auteur de "Le Temps des cerises", Jean Baptiste Clément est un militant socialiste. - Nadar

Le militant a été aux premières loges de La Commune, en 1871, durant laquelle le peuple parisien s’insurge, exprimant à la fois son rejet de la capitulation de la France durant la guerre franco-prussienne de 1870 et son souhait d'une démocratie directe. Clément prend part au combat contre les troupes du gouvernement et assiste, horrifié, à la violente répression de la fameuse "Semaine sanglante", du 21 au 28 mai 1871. Caché chez un marchand de bois, il écrit une autre chanson, intitulée La Semaine sanglante.

Dédicace à une anonyme

Condamné à mort en 1874, Clément s’exile à Londres et ne reviendra en France qu’après la loi d’amnistie de 1880. Ce n'est qu'à ce moment-là que le peuple s'approprie vraiment Le Temps des cerises : moins guerrière que La Marseillaise, Le Temps des cerises illustre la gaieté, le romantisme propre à l’esprit français. C’est à une anonyme que Clément la dédicace : Louise, une ambulancière de 22 ans que le chansonnier croise à Paris, soignant des Communards, et dont il ne saura jamais si elle a survécu ou non à l’enfer de la Semaine sanglante.

Aujourd’hui, Le Temps des cerises appartient au répertoire de la chanson française. De Juliette Gréco à Yves Montand, en passant par Michel Fugain, nombreux sont les artistes à s'être appropriés cette chanson universelle, qui évoque à la fois l'amour, le temps qui passe et un esprit de révolte.