Le théâtrophone, le streaming classique avant l’heure !

Nul n’est étonné aujourd’hui de pouvoir assister en direct aux plus grands concerts de musique classique sur son téléphone portable depuis son propre salon ou dans un train. Il est plus étonnant d’apprendre que ce moyen d’écouter la musique existait déjà il y a presque 150 ans en France mais aussi en Angleterre, en Belgique, au Portugal, en Suède et aux États-Unis.

En 1881, lors de Exposition internationale d'Électricité au Palais de l'Industrie sur les Champs-Élysées, la foule découvre 20 combinés téléphoniques qui permettent d’entendre une performance musicale en direct de l'Opéra de Paris à plusieurs centaines de mètres. L’inventeur n’est autre que Clément Ader, célèbre ingénieur d'aviation français et l’un des responsables du réseau téléphonique privé de Paris, aux côtés du constructeur d'avions Louis Breguet mais aussi de Cornélius Roosevelt, grand-père du futur président américain Theodore Roosevelt.

Pour réaliser son invention, Ader décide de placer des dizaines de microphones sur la scène de l'Opéra et fait passer des câbles téléphoniques par les égouts jusqu'aux récepteurs installés dans le hall d'exposition. Conçu seulement cinq ans après l’invention du téléphone par Alexander Graham Bell, le « théâtrophone » est ainsi l’une des premières fonctions du téléphone diffusées auprès du grand public en France et ce pendant 50 ans, des années 1880 jusqu’en 1930.

Le génie de l’invention d’Ader ne s’arrête pas là, car au-delà de retransmettre le son de la représentation, l’engin permet également à l’auditeur d’entendre une spatialisation sonore, des « perspectives auditives » selon la presse de l’époque. Vingt microphones sont disposés au bord de la scène de l'Opéra, à gauche et à droite de la scène, ce qui permet de créer dans le casque des auditeurs un des premiers effets de stéréophonie. L’auditeur peut ainsi s’imaginer placé à l’avant et au centre de la scène.

Parmi les premiers utilisateurs se trouve l’auteur Victor Hugo, qui retranscrit son expérience dans son recueil de notes et de mémoires Choses vues : « C'est très curieux. On se met aux oreilles deux couvre-oreilles qui correspondent avec le mur, et l'on entend la représentation de l'Opéra, […] Les enfants étaient charmés et moi aussi. »

À nouveau exposé à l'exposition universelle de Paris en 1889, aux côtés du phonographe de Thomas Edison et de la tour de Gustave Eiffel, le théâtrophone est un immense succès. La première société commerciale parisienne, La Compagnie du théâtrophone est ainsi fondée, par Belisaire Marinovitch et Geza Szarvady. L’entreprise installe de nombreux postes dans divers établissements et lieux publiques, proposant d’écouter les œuvres musicales et théâtrales d’établissements abonnés via les écouteurs téléphoniques. En échange d’une pièce de 50 centimes, l’utilisateur pouvait écouter 10 minutes du spectacle, tout en prolongeant l’écoute s’il le souhait.

Pour les rares chanceux capables de payer la somme prohibitive, une campagne promotionnelle publiée dans Tout Paris en 1911 annonce la possibilité d’acheter (ou de louer) un théâtrophone pour son domicile :

« Le Théâtre chez soi. Pour avoir à domicile les auditions de : Opéra – Opéra-Comique – Variétés – Nouveautés – Comédie française – Concerts Colonne – Châtelet – Scala, s’adresser au Théâtrophone 23, rue louis-le-Grand, tél. 101-03. Prix de l’abonnement permettant à trois personnes d’avoir quotidiennement les auditions : 60 F par mois. Audition d’essai sur demande. »

Affiche de publicité pour le nouveau théâtrophone © Getty - Fototeca Gilardi

Les salles de spectacles croulent sous le poids du succès du théâtrophone, parfois littéralement : les rampes des scènes se courbaient à cause de la lourdeur du matériel de captation nécessaire. La société du théâtrophone est même contrainte de limiter le nombre d’abonnés afin de limiter le nombre de dispositifs sur scène !

Parmi les 300 abonnés, on trouve Marcel Proust, grand amateur du dispositif. Souvent déçu par l’acoustique déplorable des salles de concert parisiennes, sans parler des bruits et des conversations des autres spectateurs, Proust trouve dans le théâtrophone l’outil idéal afin d’assister à la vie musicale parisienne tout en restant chez lui. La santé de plus en plus fragile de l’auteur le conduit à se tenir reclus chez lui pendant plusieurs années.

« Vous êtes-vous abonnée au théâtrophone ? Ils ont maintenant les Concerts Touche et je peux dans mon lit être visité par le ruisseau et les oiseaux de la Symphonie pastorale dont le pauvre Beethoven ne jouissait pas plus directement que moi puisqu’il était complètement sourd », écrit l’écrivain à Madame Straus dans une lettre de mars 1913.

En effet, la qualité sonore du théâtrophone laisse à désirer pour l’écrivain : « Je me suis abonné au théâtrophone dont j’use rarement, où on entend très mal. Mais enfin pour les opéras de Wagner que je connais presque par cœur je supplée aux insuffisances de l’acoustique » précise Proust dans une autre lettre, cette fois à Georges de Lauris en février 1911.

Malgré la qualité sonore parfois douteuse, le théâtrophone est un succès commercial incontestable, permettant à Clement Ader de gagner assez d’argent pour se consacrer à sa vraie passion, l’aviation. Mais des conflits de droits d’auteur empêcheront le système de garder sa place dominante sur le marché. Certains compositeurs et directeurs craignent que le succès du théâtrophone ne mène à une baisse de fréquentation des salles et des théâtres.

D’autres refusent catégoriquement que leur musique soit diffusée via ces nouveaux appareils. Après avoir entendu son opéra Rigoletto sur un théâtrophone belge, Giuseppe Verdi porte plainte auprès du tribunal de Bruxelles contre le service de diffusion. Le compositeur obtient gain de cause en 1899, et obtient l'interdiction de la diffusion de ses œuvres. La décision fera date par ailleurs dans la jurisprudence sur les droits d'auteur.

Après plusieurs décennies de grand succès, l’industrie du théâtrophone et ses équivalents européens s’essouffle avant de disparaitre complètement au début des années 1930, à l’aube de la radiodiffusion publique, technologie peu chère et portable.

Si on applaudit Clément Ader aujourd’hui principalement pour ses contributions à l’aviation, on ne peut ignorer son travail sur l’enregistrement et la diffusion musicale, source de bonheur pour d’innombrables mélomanes. Mais le théâtrophone n'était pas seulement un moyen d'écouter l'opéra depuis chez soi. C’était une invention pionnière dans la manière de diffuser et d’entendre le son enregistré qui a mené au perfectionnement de l’enregistrement musical et de l'écoute stéréo.

Les évolutions technologiques ont fait du théâtrophone filaire une invention obsolète, mais la boucle est en quelque sorte bouclée si l’on considère que la plupart des gens aujourd’hui écoutent la diffusion musicale sur leurs téléphones !