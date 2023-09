Le thérémine : “l’instrument bizarre proche de la voix humaine”, par Grégoire Blanc

Inventé il y a tout juste cent ans, le thérémine a connu son heure de gloire dès les années 1940 à Hollywood, utilisé pour imiter le son d’un vaisseau spatial, ou pour amplifier les moments de suspense. Grégoire Blanc, l’un des rares théréministes français professionnels, remonte l’histoire de son instrument de prédilection.

Comment produit-on un son avec le thérémine ?

Le thérémine est composé de deux antennes et d'un boîtier dans lequel il y a tous les composants électroniques. L'antenne droite permet de contrôler la hauteur du son : plus j'approche ma main, plus le son va être aigu. Et l'antenne gauche permet de contrôler le volume. La difficulté, c’est de parvenir à maîtriser ces deux champs électromagnétiques distincts. À la main droite, on peut imaginer une corde invisible qui serait tendue entre moi et l’antenne et sur laquelle je glisse pour chercher la note souhaitée. En tout, on a à peu près sept à huit octaves.

Le thérémine est simplement composé de deux antennes et d'un boîter avec tous les composants électroniques. © Radio France

Comment se fait-il qu’on entende un son sans même toucher l’instrument ?

D'un point de vue technique, pour expliquer simplement, c'est un phénomène capacitif. Chaque antenne joue le rôle d'électrodes. Moi-même devant l'instrument, je suis une électrode. Quand je m'approche de l'antenne, je vais perturber un champ électromagnétique et faire varier la fréquence d'un oscillateur. Et c'est cette fréquence-là qui est ensuite restituée par les haut-parleurs, pour avoir un son audible. En soi, le son émis est extrêmement pur, il n'y a absolument aucune vie dedans. Tout l'enjeu, ça va être de donner de l’articulation et du phrasé à ce son électronique.

Comment cet instrument a-t-il été inventé ?

C’est un instrument relativement récent puisqu’il a été inventé il y a cent ans, à Saint-Pétersbourg. En 1920, dans un grand laboratoire de recherche, un brillant jeune chercheur, Léon Thérémine, travaille sur différents projets à la pointe de la technologie de l'époque, notamment sur un appareil permettant de mesurer la densité des gaz. Dans les grandes lignes, son appareil était extrêmement sensible, à tel point que lui-même, quand il s'approchait de son appareil, perturbait la mesure. Finalement, il a vraiment bifurqué dans son objectif et il s'est dit qu'il allait essayer de contrôler du son par ce moyen. Il en arrive à ce premier appareil avec une antenne et quand il s'en approche, il change la fréquence. Il a eu l'occasion de le présenter à Lénine, puis il a été envoyé faire une grande tournée - sans doute de propagande - en Europe et aux Etats Unis.

L'ingénieur russe, Léon Thérémine, a inventé l'instrument du même nom en 1920. © Getty

Dans quels registres est-il utilisé ?

Le répertoire du thérémine est presque inexistant, du moins en musique classique. En musique contemporaine, un peu plus. Longuement, on s’est appuyé sur des transcriptions classiques. La première à l'avoir fait, c'est Clara Roquemaure, qui a été la première grande virtuose de l'instrument. C'est elle qui a essayé de donner ses lettres de noblesse à ce drôle d'appareil. Elle avait commencé par tout le répertoire des instruments à cordes, comme le violon ou le violoncelle. Dans les années 1940-1950, le thérémine était extrêmement populaire à Hollywood. Dès qu'on avait besoin de faire atterrir un vaisseau spatial ou de mettre un peu de suspense, on utilisait le thérémine. Depuis, je pense qu’il y a eu un regain d'intérêt avec YouTube et les réseaux sociaux.

Est-ce que c’est un instrument difficile à jouer ?

Produire un son au thérémine, c’est assez simple, puisqu’il suffit d’approcher sa main droite et d’augmenter le volume avec la main gauche. Mais ce qui est difficile, c’est d’apprendre à jouer, à lier les notes et à donner vie à ces fréquences. On peut passer une vie à apprendre à jouer du thérémine. Une petite anecdote qui met en relief la difficulté de l’instrument, c’est lors d’un de mes premiers concerts avec orchestre. On était tous un peu serré sur la scène et il y avait une violoniste qui était vraiment juste devant moi. En plein milieu du morceau, cette violoniste se baisse pour ramasser une partition par terre et là, le son de mon instrument baisse d'une octave complète. C'était la honte absolue. Mais ce n'était pas de ma faute, ça venait de l'environnement.

Que disent les gens qui découvrent le thérémine pour la première fois ?

Quand j’ai moi-même découvert l’instrument, c’était il y a dix ans, en marge d’un cours de physique au lycée. L'idée de me dire qu'on pouvait jouer sans aucun contact, ça m'a tout de suite fasciné. On a un rapport extrêmement intime avec l'instrument. En fait, c'est même moi l'instrument. De la part du public, il y a toujours de la fascination et de l'étonnement. Et moi, mon rôle en tant que musicien, c'est aussi d'aller contre cet effet “wow” du thérémine. Mon objectif, c'est d'amener l'instrument à un certain niveau musical et à avoir de l'exigence.