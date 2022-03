Le violoniste Boris Blanco nommé directeur du Festival de La Chaise-Dieu

Changement de direction artistique pour le Festival de la Chaise-Dieu. Sous la direction de Julien Caron depuis 2012, le festival a désormais été confié au violoniste Boris Blanco. Diplômé́ du CNSMDP, d’un Master à l’Universität für Musik und darstellende Kunst de Graz en Autriche et d’un master « Arts et Politiques » complété sur les bancs de Sciences-Po Paris, le Niçois de 29 ans est également musicien au sein du quatuor Magenta et membre de la promotion 2019 de l’Académie Jaroussky. Il est aussi fondateur et directeur du festival de musique de chambre « Instants de Grasse ».

Séduit par son profil « artistique et administratif », le jury a sélectionné Boris Blanco parmi quatorze candidats, dans l’espoir qu’il puisse « impulser un élan nouveau au festival », indique le communiqué du festival. Blanco prendra ses fonctions le 7 mars pour assurer la 56e édition du festival, du 18 au 28 août, programmée par son prédécesseur. Il commencera ensuite à travailler sur sa propre vision du festival, « centré sur la jeunesse, la redécouverte des grandes œuvres du répertoire, ainsi qu’une politique de création sacrée ambitieuse » affirme le communiqué.

