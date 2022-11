Les candidats asiatiques règnent sur le palmarès du concours Long-Thibaud

Grand retour d'un palmarès pour le Concours Long-Thibaud, après deux éditions annulées pour cause de Covid-19. À l'issue de cette édition, consacrée au piano, les musiciens d'origine asiatique se sont largement imposés ce dimanche. Le Sud-coréen Hyuk Lee et le Japonais Masaya Kamei se partagent le Premier prix. Le 3e prix revient à l'Américain Michael Davidman, le 4e au Japonais Kotaro Shingemori. Heeseong Noh (Corée du Sud) et Yiming Guo (Chine) arrivent quant à eux respectivement en cinquième et sixième position.

Les six finalistes se sont produits sur la scène du Théâtre du Châtelet à Paris, accompagnés par l'Orchestre de la Garde Républicaine et dirigés par François Boulanger. Le jury était composé de Philippe Entremont, Rena Shereshevskaya, Éric Heidsieck, Marc Laforêt, Momo Kodama, François-René Duchâble, János Balász, Jorge Luís Prats, Plamena Mangova et Bruno Leonardo Gelber (le tout dernier élève de Marguerite Long, lauréat du concours en 1961). Le candidat Masaya Kamei, 20 ans, s'est distingué grâce à son interprétation du Concerto n° 5 de Saint-Saëns, tandis que Hyuk Lee, 22 ans, a brillé sur le Concerto pour piano n° 2 de Prokofiev.

Publicité

En récompense, les lauréats auront la chance de participer à une dizaine de festivals, afin de lancer leur carrière, en plus d'une dotation financière. L'un d'entre eux aura même l'honneur de se produire lors du grand concert du 14 juillet 2023. La soirée, filmée par France Télévisions et enregistrée par Radio Classique, était aussi placée sous le signe de la solidarité, avec en ouverture un hommage rendu aux jeunes pianistes ukrainiens qui ne pouvaient pas participer au concours.

Une édition pour rebondir

Une édition "axée sur le renouveau", avec l'ambition de "renouer" avec un "prestigieux passé" , annonçait en mars dernier le nouveau président de la Fondation, Gérard Bekerman. L'objectif était aussi de relancer un concours chamboulé par un petit séisme. En janvier 2021, Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou et Dominique Meyer avaient claqué la porte , en même temps qu’une partie de l’équipe administrative. "J'ai souhaité passer à autre chose. J'ai essayé cette aventure, je souhaite beaucoup de succès à nos successeurs. Avec Dominique Meyer et Renaud Capuçon, ça n'a pas vraiment correspondu à nos attentes" , expliquait Bertrand Chamayou sur France Musique . La Lettre du Musicien évoquait également des problèmes de financement et d’organisation au sein-même de la structure, qui auraient joué un rôle dans le départ de l’équipe dirigeante.

Il y a trois ans, le Japonais Kenji Miura s'était imposé, lors d'une soirée diffusée en direct vidéo sur le site de France Musique. Le pianiste de 26 ans avait su convaincre le jury présidé par Martha Argerich notamment en interprétant en finale le Concerto n° 2 de Chopin. "Non seulement ce concours a une longue et prestigieuse histoire, mais c'est principalement le programme qui m'a tout de suite séduit", nous confiait alors Kenji Miura : "Ce concours est très différent de ce qui se fait habituellement, on sent clairement que son but est de mettre en avant des musiciens complets." Créé comme un défi en 1943, au beau milieu de la Seconde guerre mondiale, le concours Long-Thibaud a depuis promu des interprètes comme Samson François, Michèle Auclair ou encore Aldo Ciccolini.