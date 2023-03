Les cheveux de Beethoven éclairent les causes de sa mort

Grâce à la science, le voile se lève - un peu - sur les causes possibles de la mort de Beethoven. Une étude fouillée, menée par une équipe internationale de chercheurs et dévoilée ce mercredi dans la revue spécialisée Current Biology , s'est penchée minutieusement sur les cheveux de Beethoven - son ADN, plus précisément - pour tenter d'élucider les facteurs de son décès. Les problèmes de santé du pianiste et compositeur ont profondément influencé sa carrière : perte progressive de l'ouïe, problèmes intestinaux récurrents, maladie du foie... Des scientifiques ont donc essayé d'identifier de potentielles causes génétiques à ses nombreux troubles. Et la mort de Beethoven ne serait finalement pas liée à une intoxication au plomb, comme l'avançaient des chercheurs en 2007 .

Hépatite B, cirrhose et alcool

Huit mèches, attribuées à Beethoven, ont ainsi été passées au peigne fin. Cinq d'entre elles ont été identifiées comme authentiques, et leur génome séquencé. Conclusion : Beethoven avait une prédisposition génétique aux maladies du foie et avait contracté une hépatite B, sans doute quelques mois avant sa mort, le 26 mars 1827. "Combinée à sa consommation d'alcool notoire et à sa prédisposition génétique, cette analyse présente des explications plausibles à sa maladie du foie, qui entraîna sa mort", écrivent les chercheurs : "Un ami proche aurait déclaré que, vers 1825-1826, Beethoven avait consommé au moins un litre de vin tous les jours au déjeuner." Si l'hypothèse d'une cirrhose mortelle, longtemps suspectée, est donc corroborée par l'équipe de scientifiques, ces derniers ont été incapables d'expliquer génétiquement la surdité ou les troubles gastriques du compositeur.

Publicité

En revanche, l'étude recèle une dernière surprise. Les chercheurs ont analysé l'ADN de lointains parents de Beethoven, qui vivent aujourd'hui en Belgique. Certains d'entre eux partagent avec Beethoven un ancêtre commun : Aert van Beethoven, mort en 1609. Tous présentent des lignées chromosomiques similaires. Sauf que "le chromosome Y de Ludwig van Beethoven ne correspond pas", notent l'équipe de scientifiques. La preuve d'un "événement de fausse paternité" ? "Un biographe de Beethoven avait suggéré que son grand-père n’était peut-être pas le père biologique de Johann van Beethoven, le père du compositeur." Mais, préviennent les scientifiques, "nos résultats génétiques ne nous permettent pas de privilégier une hypothèse particulière". Gare, donc, aux conclusions capillotractées.