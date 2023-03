" Les Concerts Straram " de Gilles Demonet - Sélection du Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023

Le Prix du Livre France Musique-Claude Samuel 2023 a retenu cet ouvrage pour La Sélection :

Le livre

Qualifié par ses contemporains de « grand apôtre de la musique contemporaine », Walther Straram (1876-1933) est un acteur essentiel de la vie musicale parisienne de l’entre-deux-guerres. L’orchestre qu’il fonde et qui porte son nom offre au public de 1926 à 1933 un large éventail d’œuvres nouvelles, françaises et étrangères. Il crée ainsi Les Offrandes oubliées et l’Hymne au Saint Sacrement de Messiaen, le Concerto pour alto et orchestre de Milhaud et donne, pour la première fois en France, le Concert de chambre pour piano, violon et 13 instruments de Berg et les Cinq Pièces opus 10 de Webern. Considéré comme le meilleur orchestre français, il incarne un modèle totalement original pour l’époque et joue sous la baguette de Richard Strauss, Arturo Toscanini, Dimitri Mitropoulos et Igor Stravinsky, qui grave avec lui son premier enregistrement du Sacre du printemps. C’est aussi l’orchestre qui en 1929 donne pour la première fois à Paris l’intégrale du Ring de Wagner, en allemand, sans coupures et avec des chanteurs allemands.

Publicité

Cet ouvrage, fondé sur les archives de Walther Straram conservées au département de la musique de la Bibliothèque nationale de France, mais aussi sur une presse abondante, révèle un profil fascinant de chef d’orchestre-chef d’entreprise et rend justice à l’une des figures les plus marquantes et les plus oubliées de la vie symphonique à Paris entre les deux guerres.

L'auteur

Professeur à l’UFR de Musique et Musicologie de Sorbonne Université où il dirige le Master Administration et gestion de la musique, Gilles Demonet travaille principalement sur les institutions musicales contemporaines et au XXe siècle. À la fois juriste et musicologue, il a été précédemment administrateur de l’Opéra-Comique (Paris) et directeur du bureau français de l’agence IMG Artists. Entre 2015 et 2022, il a été successivement directeur adjoint et directeur de l’Institut de recherche en musicologie (IReMus).

3 questions à Gilles Demonet

Quelle est la place de cet ouvrage dans votre carrière ?

Il occupe pour moi une place très importante car, non seulement il est le premier de cette ampleur dans ma production scientifique, mais il illustre au travers d’un cas concret la vision que je m’efforce de partager dans l’ensemble de mes travaux et de mon enseignement, à savoir que les décisions artistiques, et tout particulièrement les choix de programmation, sont non seulement le fruit de volontés individuelles fortes, mais qu’elles s’expliquent aussi très souvent par des facteurs institutionnels, économiques et organisationnels.

L’importance qu’il représente pour moi est aussi liée à la réception élogieuse dont il a fait l’objet par la presse musicale non académique (notamment par Diapason, janvier 2023) et qui me conforte dans la conviction qu’une publication scientifique peut, voire doit, également intéresser un public plus large que la communauté musicologique.

Qu’avez-vous cherché à montrer avec cet ouvrage ?

En premier lieu, j’ai souhaité montrer en quoi la figure et l’action de Walther Straram ont été originales et méritent de passer à la postérité pour des raisons qui vont au-delà de quelques mentions dans la littérature académique et de son legs discographique. Je me suis attaché en particulier à analyser les mécanismes qui ont assuré la viabilité d’un modèle, novateur dans le paysage musical de l’époque, d’orchestre symphonique et de séries de concerts, et aussi à montrer les limites de celui-ci. Il s’agissait pour cela de mettre en lumière la personnalité elle-même d’un chef d’orchestre très original (le contraire du chef virtuose) et qui était simultanément chef d’entreprise. Au travers de sa série de concerts, Straram a en effet mis en œuvre une vision artistique forte et convaincante (accueillir généreusement la création musicale de son époque dans toute sa diversité) qu’il avait préalablement formalisée dans un document qu’on peut, bien qu’il s’agisse d’un anachronisme, qualifier de véritable plan d’affaires. Ce document rare et passionnant décrit en détails la vision globale de Straram sur la création et les concerts à son époque, la structure des programmes, le mode de recrutement, les conditions de rémunération des musiciens et sa méthode de travail. Montrer l’étroite imbrication des enjeux esthétiques, économiques, juridiques et organisationnels, incarnée en particulier dans la fonction de programmation, est un objectif majeur de mes travaux.

En outre, il s’agissait d’enrichir la connaissance de la vie symphonique de l’entre-deux-guerres et, à cet égard, les nombreux tableaux de synthèse mis en ligne sur le site de la SFM et auxquels l’ouvrage renvoie au fur et à mesure, seront, je l’espère, utiles à la communauté scientifique et à un public plus large.

Quels sont vos prochains projets ?

Deux projets de recherche à ce jour. Le premier consistera, à partir des archives de cette institution, à montrer en quoi la Réunion des opéras de France a, depuis sa création en 1964, contribué à façonner le paysage lyrique français. Il sera mené en partenariat avec la ROF elle-même et devrait donner lieu à publication.

Un autre porte sur l’entrepreneuriat musical privé en France depuis la Première Guerre mondiale.

Pour écouter Sous la Couverture de Philippe Venturini avec Gilles Demonet, c'est ici