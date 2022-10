Les Contes de la Maison Ronde, la suite

Après Le petit chaperon rouge, le Roi Arthur, et Les Fables de la Fontaine, c’est au tour de La Belle au bois dormant et de Profession Croquemitaine d’être créés et revisités par le talent des auteurs et autrices Joël Pommerat, Agnès Desarthe, Maire Piemontese, Florent Trochel et Kevin Keiss dans le cadre des Contes de la Maison Ronde. Suivront Zorbalov et l’orgue magique, Vassilissa-la-très belle et Roule Galette le 19 décembre.

La collection des Contes de la Maison Ronde a été initiée par France Musique et la Direction de la Musique et de la Création de Radio France en décembre 2021. Racontés par les comédiennes Nolwenn Le Du, Lucie Brandsma, Saadia Bentaïeb et les comédiens Hervé Pierre, Gaël Kamilindi de la Comédie Française et présentés par Julie Depardieu en fil conducteur, ces contes s’adressent aux enfants de 7 ans et + et dialoguent avec un répertoire de musique classique interprété par l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France.

Publicité

La Belle au bois dormant / 6 x 12’ A partir de 7 ans

(Re) découvrez l’histoire de La Belle au bois dormant, jeune princesse victime d’un mauvais sort jeté par l’une de ses marraines, exclue de son baptême. A quinze ans, la princesse se pique le doigt et s’endort pour cent ans avant d’être réveillée par son prince charmant. Une histoire ponctuée d’extraits musicaux de Tchaïkovski interprétés par les musiciens de l’Orchestre National de France.

Profession Croquemitaine / 6 x 12’ A partir de 8 ans

Autrefois, lorsqu’un bambin ne trouvait pas le sommeil, ses parents lui disaient : « Si tu ne t’endors pas, le méchant croque-mitaine viendra te dévorer. » Il s’endormait alors aussitôt… ou fermait les paupières et faisait semblant ! Les méthodes éducatives ont beaucoup évolué. Plus question de terrifier les petits pour les faire obéir. Il faut les rassurer, leur chanter des berceuses... Voilà pourquoi les croque-mitaines sont au chômage et se laissent un peu aller. Que va-t-il arriver à Girolamo, le croque-mitaine qui s’ignore ? Le chœur de Radio France s’empare de cette belle histoire…

Podcasts disponibles sur l'appli Radio France et sur francemusique.fr