Les Fâcheux de Molière Première comédie-ballet de l’Histoire

Suite au succès des expodcasts sur La Chapelle royale et Les musiques de Molière, le CMBV et France Musique s’unissent à nouveau pour présenter une soirée consacrée à la première comédie-ballet de l’Histoire : Les Fâcheux de Molière et Pierre Beauchamps.

Avec la compagnie Les Malins Plaisirs et l’ensemble Le Caravansérail.

Soirée gratuite : réservations maisondelaradioetdelamusique.fr.

« Jamais entreprise au théâtre ne fut aussi précipitée que celle-ci ; et c'est une chose je crois toute nouvelle qu'une comédie ait été conçue, faite, apprise, et représentée en quinze jours. »

Ainsi parle Molière de cette comédie ballet en 3 actes créée et montée dans l'urgence pour la célèbre fête de Vaux-le-Vicomte organisée par le Surintendant Fouquet en août 1661.

Les comédiens de la compagnie des Malins Plaisirs, dirigés par Vincent Tavernier et le Caravansérail de Bertrand Cuiller, recréent cette drôle d’histoire où un défilé de personnages assommants viennent empêcher le jeune Eraste de retrouver sa promise ! Une équipe d’une quinzaine de jeunes artistes se joint au projet participant au programme d’insertion professionnelle du CMBV, « Volez Zéphyrs ! ».

Les Fâcheux

Comédie-ballet en trois actes (1661)

Texte de Molière (1622-1673)

Musique de Pierre Beauchamps (1636-1705)

Direction musicale : Bertrand Cuiller.

Avec 15 jeunes musiciens et musiciennes / Le Caravansérail / Comédiens de la Compagnie des Malins Plaisirs (Vincent Tavernier, direction).

Diffusion : mardi 13 décembre sur France Musique dans Le Concert de 20h.