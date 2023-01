Les légendes du jazz fêtent leur 500ème numéro Chet Baker et Stan Getz réunis dans un concert inédit

Pour célébrer la 500ème des légendes du jazz, Jérôme Badini a choisi un enregistrement de Chet Baker (voix, trompette) et Stan Getz (saxophone ténor) jamais paru au disque. Les deux légendes étaient réunies le 24 février 1983 à l’Amphithéâtre Poincaré de l’École Polytechnique avec une section rythmique de haut vol : Jim McNeely est au piano, George Mraz à la contrebasse et Victor Lewis à la batterie.

Stan a décidé d’emmener Chet avec lui en tournée pour l’éloigner de ses addictions. Chet chante l’amour, il est fragile mais brillant. Stan est magistral.

Le concert est bouleversant...

Depuis 2015, Jérôme Badini creuse un sillon dans la mine d’or des archives jazz INA - Radio France. Avec une mission : faire revivre sur France Musique les trésors cachés de 1948 à nos jours. Et une volonté : varier les plaisirs, avec des artistes très connus, d’autres plus confidentiels, avec des vocalistes, des instrumentistes, avec du jazz classique, du jazz contemporain et avec, en fil rouge, cette pulsation qu’on nomme swing !

Le partenariat avec l’équipe INA est précieux car tous les concerts diffusés dans Les légendes du jazz sont spécialement restaurés à partir des bandes magnétiques originales. Cerise sur le gâteau, des images d’archives sont désormais offertes sous forme de vidéos conçues pour le site radiofrance.fr/francemusique et les réseaux sociaux.

Une émission réalisée par Fabien Fleurat et préparée par Emmanuelle Lacaze.

Son disponible jeudi 2 février 2023