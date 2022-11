Les mélodies de Jimi Hendrix à la guitare classique

Guitariste célébré à travers le monde entier et véritable explorateur sonore, Jimi Hendrix est pionnier d’un style innovant. Combinant pédales Wah-wah et effets de distorsion, domestiquant larsens et autres parasites acoustiques, Hendrix a su faire jaillir de nappes oscillant entre musique bruitiste et rock psychédélique une forme musicale neuve et résolument engagée pour la liberté. 80 ans après sa naissance, il continue d'être le guitariste légendaire.

Jimi Hendrix lors d'un concert à Sacramento en California le 26 Avril 1970 © Getty - Larry Hulst/Michael Ochs

Un chercheur de sons

En Août 1969, Hendrix clôture le Festival de Woodstock devant une foule de 30 000 spectateurs exténués par la fatigue et le mauvais temps. Il y interprète une version très personnelle de l'hymne américain*, The Star-Spangled Banner*, simulant alors explosions, bombardements et cris de détresse à l’aide de distorsions sonores déroutantes, représentant en réalité l’abîme et l'horreur de la guerre du Vietnam, déjà débutée une quinzaine d’années plus tôt.

Mais le style de Jimi Hendrix ne repose pas seulement sur sur l'électricité. « C'est vrai qu'on a du mal à imaginer Jimi Hendrix sans sa saturation, sans les super costumes, sans la performance scénique. Mais si on enlève tout ça, on a de magnifiques mélodies sur lesquelles on peut jouer », explique Sébastien Llinares. « Il nous reste alors de très beaux accords et de la très bonne musique. » L’accord Hendrix, fait d’une tierce mineure et d’une tierce majeure, témoigne de l’aspect à la fois radical et dissonant de sa composition, « ce qui donnait, en addition du son de la distorsion, un accord complètement explosif. »

Une technique étonnante

Son mode de jeu, également unique, ne fait que renforcer l’allure irremplaçable du natif de Seattle. Sébastien Llinares décrit : « Il avait la particularité d'avoir des très grandes mains, donc il faisait des très gros écarts. Et sa main gauche faisait vibrer les cordes en les tordant légèrement, ce qui donnait au son une saturation particulière. Il avait une manière, comme ça, de faire vivre les mélodies – qui est une leçon pour tout type de guitariste. » Jimi Hendrix avait aussi une faculté que beaucoup de musiciens ont repris par la suite : « pouvoir faire la basse avec le pouce de la main gauche et les aigus avec les autres doigts, ce qui donnait vraiment une extension assez fabuleuse. » En somme, une esthétique musicale basée sur la distorsion ainsi qu’un un doigté fulgurant, combinant à la fois souplesse et dextérité.

De la corde en acier à celle en nylon

Mais alors, comment être en mesure de jouer du Jimi Hendrix à la guitare classique, instrument constitué principalement de cordes en nylon offrant un son doux et chaleureux ? C’est possible, et notamment grâce à la qualité des compositions de Jimmy James – premier nom de scène de Hendrix. Pour Sébastien Llinares, « le monde de la guitare classique peut s'approprier la musique de Jimi Hendrix en la transcrivant, à condition de ne pas faire de transcriptions littérale. Dans sa musique, tout est mouvement – il ne pouvait pas jouer deux fois la même chose. » Ce qu’il faut transcrire en saisissant sa guitare classique pour s’atteler à jouer l’œuvre de Jimi Hendrix et tenter de se l’approprier est donc peut-être cette notion de liberté, qui infuse tous les pores de l’univers du guitariste. « Il faut jouer le jeu de sa liberté et de sa capacité à se réinventer, sa capacité à réinventer ses morceaux, et donc à jouer le jeu de l'improvisation. »