« Les micro-concerts », un projet vidéo de Kent Nagano avec l’orchestre philharmonique de Hambourg

Les "micro-concerts", projet mêlant art musical et graphique imaginé par Kent Nagano, proposent cinq vidéos intitulées Pourquoi ?, Vers un autre monde, Des chants de la terre, Temps et Mémoires, le retour à la joie.

Pourquoi ?

Pourquoi ? De l’absurdité à l’incompréhension d’une situation qu’est le confinement, de l’éternel questionnement sur le sens de la vie, de la question métaphysique à la supplication, Warum est la question que chacun doit se poser.

Plusieurs compositeurs ont pu se poser cette question à des moments différents de l’histoire de la musique.

Schumann y répond avec ses humoreske, ses états-d ’âme multiples, il déploie un monde intérieur peuplé de songes, de contes et légendes. Brahms pose la question religieuse, pourquoi la lumière ? Quant à Schoenberg, il écrit l’unde de ses chansons les plus tendresn, les plus rassurantes. Ce « Pourquoi ? » est aussi celui du théâtre de l’absurde, celui des Nouvelles aventures de Ligeti qui semble nous dire que c’est à partir d’une question, sans réponse, qu’il faut risquer tenter essayer… s’aventurer vers un monde nouveau.

Programmation musicale

Jörg Widman : Elf Humoresken pour piano VI – Warum ?

Schumann : Märchenerzählungen, Op. 132 – III. Mit zartem Ausdruck pour Clarinette, alto et piano

Brahms : Warum Ist Das Licht Gegeben Dem Mühseligen Op.74/1 pour chœur a Cappella

Schoenberg : Warum Bist Du Aufgewacht pour voix et piano

Ligeti : Nouvelles aventures

Schumann : Fantasiestücke Op.12 pour piano Warum ?

Design graphique : Luis August Krawen

Vers un autre Monde

Les œuvres que vous entendez dans cette vidéo cherchent toutes un nouveau sonore. Un au-delà mystique pour certain, sacré, et profane pour d’autre. Les compositeurs Villa-Lobos et Webern, chacun avec une technique différente, inventent de nouvelles sonorités.

Debussy et Hosokawas cherchent une lumière et transparence inédite. Rien ne se fige, tout bouge. Nos certitudes s’effacent, nos repères sont remis en question.

L’instabilité, souvent synonyme de fragilité dans nos sociétés, devient ici l’ouverture vers un autre monde. Un nouvel espace géographique et sonore, souvent aux frontières du silence.

Programmation musicale

Villa-Lobos : Sextetao Mistico pour flûte, hautbois, altosax, guitare, célesta et harpe

Beethoven : Bagatelle op 119/7 pour piano

Webern : 5 pièces pour orchestre op 10

Debussy : danse sacrée et danse profane – version pour quatuor à cordes et harpe

Hosokawa : Im fruhlingsgarten, pour flûte, 2 clarinettes, cor, violon, violon 11, alto, violoncelle, contrebasse

Design graphique : Jonas Englert

Des chants de la terre

Chanter la terre, son éveil, son printemps, ses danses de village, sa jeunesse et ses joies. La terre comme ancrage populaire, comme valeur éternelle.

Telle une invitation au voyage, avec l’espoir d’un printemps nouveau, ce programme puise sa source dans les chants populaires, rythmes de marche et de danses, aux couleurs de l’Europe centrale.

Ce concert se termine par un message de Paix. Ce programme commence par une œuvre de 1907 (Le chant de la terre) et finit également par une œuvre de 1907 (Friede auf Erden).

Programmation musicale

Mahler : Das lied von der Erde, von derJungen – Version transcrite par Schoenberg avec ténor, baryton, flûte, hautboils, clarinette, basson, cor, piano, harmonium, célesta, harpe, percussions, violons, alto, violoncelle et contrebasse.

Leoš Janáček : On the Overgriown Path, first Series – 3.Come With Us ! pour piano

Bartok : 3 scènes de village SZ 79 pour voix de femmes et petit orchestre

- Les noces

- Berceuse

- Danse du garçon

Schoenberg : Friede auf Erden, op 13 pour chœur a capella

Design graphique : Zbig Rybczynski & Dorota Zglobicka

Temps et Mémoires

« Nous portons en nous notre musée sonore imaginaire qui se transforme en même temps que nous », Pierre Boulez, Regards sur autrui.

Un programme autour du temps et de la mémoire. Du temps fugitif au temps éternel. Du temps suspendu (le confinement), au temps spirituel et sacré (Messiaen). Le temps mouvant (Debussy), le temps noté, maîtrisé, contrôlé (une fugue de Bach).

Au centre de ce programme, vous découvrirez aussi Mémoriale de Pierre Boulez et son travail sur les origines, sur la mémoire. Car la mémoire est le temps retrouvé.

Pierre Boulez à propos de Debussy dans le livre « Relevés d’apprenti » : « Avec lui, le temps musical change souvent de signification, surtout dans ses dernières œuvres. Voulant créer sa technique, créer son vocabulaire, créer sa forme, il fut amené à bouleverser totalement des notions qui, jusqu’à lui, étaient demeurées statiques : le mouvant, l’instant font irruption dans la musique ; non seulement, l’impression de l’instant, du fugitif, à quoi on l’a réduit, mais bien une conception relative et irréversible du temps musical, et plus généralement de l’univers musical. »

Programmation musicale

Pierre Boulez : Mémoriale (1971) pour flûte solo et 8 instruments

Bach : Art de la fugue, Contrapunctus 4 et 5

Dutilleux : Ainsi la nuit, pour quatuor à cordes « temps suspendu »

Olivier Messiaen : Quatuor pour la fin du temps, danse de la fureur

Design graphique : Kamila B. Richter & Michael Bielicky

Retour à la joie

Appel à la joie, à la réjouissance, au rebond ! Retour à la vie !

Après les temps de guerre, de confinement et de tristesse, le retour à la création est synonyme de vitale et d’explosion. Ce sont les années folles pour Milhaud et le classicisme ardent pour Hindemith. C’est un notturno plein de tendresse, à la sortie de la seconde guerre mondiale, par Henze âgé de 21 ans.

Ce programme invite au mouvement, à la réaction, au retour des temps heureux : au rebond, telle l’œuvre de Xenakis pour percussions avec ses éclats, son dynamisme contagieux.

Programmation musicale

Mompou : charmes n°6 pour piano

Milhaud : Sonate pour flûte, hautbois, clarinette et piano

Henze : Kammerkonzert Notturno

Hindemith : Karmmermusik op24

Xenakis : Rebons B pour cinq wood-blocks et cinq peaux

Design graphique : Virgil Widrich

