Les mignonnettes, "un prolongement de l'expression vocale", par Leïla Martial

Née d'une famille de musiciens classiques, Leïla Martial se tourne très tôt vers le jazz et l'improvisation. Chanteuse soprano, elle se définit davantage comme "vocaliste", tant elle projette sa voix de manière hétéroclite. Depuis quatre ans, elle joue des mignonnettes, un instrument composite qu'elle a développé elle-même.

Que sont les mignonnettes ?

Ce sont d'abord des petites bouteilles d'alcool. Comme vous le savez, quand on souffle au niveau du goulot, cela produit une note. La hauteur de cette dernière dépend du volume de la mignonnette : plus il est grand, plus la note est grave et inversement. En associant des mignonnettes de différends volumes, il est possible de recréer une gamme et de jouer des airs. Du fait de la standardisation du volume de ces récipients, certaines notes sont plus faciles à trouver que d'autres.

Pour combler les trous, j'ai parfois dû tricher en versant un peu d'eau dans certaines mignonnettes, afin de réduire leur volume et d'atteindre la note souhaitée. Il m'a aussi fallu utiliser des alternatives, comme des fioles de lotion pour le visage, des vinaigrettes, etc. Aujourd'hui, j'utilise dix mignonnettes qui forment une espèce de flûte de pan... clownesque !

Attention, rien ne vous oblige à boire les mignonnettes pour pouvoir en jouer ! Vous pouvez tout à fait vider leur contenu dans un évier et ainsi profiter de toute la lucidité requise par la pratique.

Comment avez-vous développé cette pratique musicale ?

La technique vocale vient d'un peuple d'Afrique Centrale que j'ai rencontré : les pygmées Aka. Ils utilisent ces vocalises au quotidien lors de rituels, mais aussi pour se localiser dans leur environnement ou pour signifier qu'une chasse a été fructueuse, par exemple. Pour ce qui est de l'instrument, j'ai un jour aperçu une amie musicienne, Lior Shoov, en train de s'amuser à souffler et chanter dans une bouteille de bière.

Ces deux découvertes m'ont fascinées et sont rapidement devenues une obsession : je me suis mise à faire le tour des minibars et à rassembler toutes sortes de mignonnettes. J'étais à la recherche de notes très particulières et je me suis mise à jouer des choses de plus en plus ambitieuses, avant d'arriver à la version actuelle de l'instrument.

Est-ce facile de jouer des mignonnettes ?

Pour arriver à enchaîner chant, souffle et changements de mignonnettes à deux mains, il est vrai que cela demande un peu d'entraînement. Mais avec un peu de pratique, on gagne rapidement en dextérité et on peut jouer des mignonnettes à des tempi élevés ! Soit dit en passant, je pense qu'il est douloureux de jouer des mignonnettes en ayant l'oreille absolue. En effet, ce n'est pas une science exacte et même si j'utilise parfois un diapason, les mignonnettes n'ont pas été conçues à la base comme des instruments de musique. C'est d'ailleurs cela qui me plaît, cette idée ouverture, de souplesse.

Quels styles musicaux peut-on jouer aux mignonnettes ?

Pour moi, les mignonnettes sont un prolongement de l'expression vocale, elles n'ont donc pas de limite si ce n'est la voix de la personne. Par exemple, j'ai transcrit Le Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach pour l'adapter aux mignonnettes. Cette pièce illustre bien tout ce qui m'habite : la musique classique dans laquelle j'ai baigné au début de ma vie, ma rencontre avec les pygmées Aka et la drôlerie du clown qui s'amuse avec son bric-à-brac. Nous vivons dans une époque qui à grand besoin de sobriété. Je trouve que les mignonnettes illustrent parfaitement dans cette démarche : utiliser ce qu'on a sous la main, taper, chanter, assembler, pour voir ce que cela peut donner. En plus, cela fait marcher la créativité, donc pourquoi ne pas enseigner les mignonnettes dans les conservatoires ?