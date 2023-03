Les participants au Prix du Livre France Musique - Claude Samuel 2023

Les 16 livres de La Sélection 2023 ont été choisis parmi ces 87 ouvrages sortis en 2022

Actes Sud-Paris

Clara Chotil : Opera Negra

Simon-Pierre Perret : Correspondance de Paul Dukas vol. 3 : 1921-1935 (Palazzetto)

Michel Tremblay : Offrandes musicales

Bruno Messina : 43 feuillets

Pierre Ducrozet : Variations de Paul (roman)

Jean-Pierre Jackson : John Coltrane

Joan Koenig : Tous les enfants naissent musiciens. Invitée de "La 4 Saisons..." c'est ici

J-Claude Yon, Arnold Jacobshagen et Ralf-Olivier Schwarz : Offenbach, musicien européen

AEDAM Musicae

Marie Charpentier-Leroy : Aux sources de la chanson réaliste

Alexandre De Craim, Thomas Soury : Les métamorphoses du ballet

Bertrand Bolognesi : Résurgences du secret ou l'oeuvre pour piano de Jacques Lenot

Frédéric Sounac : Black Bach - tome I et II

Gaëtan Puaud : Tristan Murail - des sons et des sentiments

Cécile Auzolle, Nathan Réra : Les Champs musicaux et sonores de la barbarie moderne

Sylvie Douche, Cédric Segond-Genovesi : Etudier, enseigner & composer à la Schola Cantorum (1896-1962)

Alma

Andras Schiff, entretiens avec Martin Meyer : La musique nait du silence

Arléa

Hélène Gestern : 555 (roman)

Belles lettres

Bernard Shaw : Le parfait wagnérien et autres écrits sur Wagner - réédition augmentée

Bleu Nuit

Adélaïde de Place, Abdel Rahman El Bacha : Chopin - Nouvelle version augmentée de la biographie illustrée

Norberto Cordisco Respighi : Puccini

BnF

Dir. Laurence Decobert, Joël Huthwohl, Agathe Sanjuan : Molière catalogue expo “Molière en musique”

Brepols

Laurent Guillo : Christophe Ballard, imprimeur-libraire en musique sous Louis XIV. Avec un inventaire des éditions des Ballard de 1672 à 1715

Buchet Chastel

Karol Beffa : L’autre XXème siècle musical

Sergueï Rachmaninov : Rachmaninov par lui-même : Réflexions et souvenirs d'un maître du piano

Antonin Durand : Le Choeur des esclaves

Jean-Louis Bachelet : Ce que les grands compositeurs nous cachent

Editions du Cerf

Frederick Casadesus : Les Casadesus

Classiques Garnier

Charles-Yvan Elissèche : Le personnel musical de la Sainte-Chapelle de Paris

Cristina Diego Pacheco, Amaya S. Garcia Perez : Musique et lexique à la Renaissance. Une approche de la musique ancienne par ses mots

dir. Eva Kushner : Pontus de Tyard, Œuvres complètes. Tome II Discours de la Musique

Editions du Conservatoire

Chrsitian Accaoui : La musique parle - La musique peint. Les voies de l’imitation et de la référence dans l’art des sons

La Découverte

Juliette Volcler : L'orchestration du quotidien - Design sonore et écoute au 21e siècle

ENS Lyon

Claudia Schweizter : La voix, souffle de l'émotion. Parole et chant à l'Âge classique

Eyrolles

Jean-Jacques Griot : Ecouter la musique classique, ça s’apprend !

Fayard

Hervé Lacombe : Histoire de l'Opéra français XX-XXIe siècles. De la Belle époque au monde globalisé

Christen Looten : Richard Strauss, Moi, je fais l'Histoire de la musique

Flammarion

Mélanie Lévy-Thiébaut : Une histoire vivante de la musique.

Claire-Marie Le Guay : C'est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière.

Fugue

Olivier Bellamy : Nelson Freire

Gallimard

Reynaldo Hahn Journal de 1890 – 1945, préface Jean-Yves Tadié

Jean-Yves Larouturrou : Ma Vie avec Stravinsky

Grasset

Patrick Barbier : Marie-Antoinette et la musique

L’Harmattan

Alain Chotil-Fani : Dvorak et le nouveau Monde

Michel Bosc : Langue française et musiques

Frantz Wouilloz-Boutrois : Les sublimes Horizontales des cabarets et théâtres

Michel Tabachnik : De Johnny à Boulez. La musique écartelée

Frédéric de La Grandville : « Le Conservatoire de musique de Paris sous la Révolution et l’Empire »

Harper Collins

André Manoukian : Sur les routes du jazz

Hermann éditeurs

Benjamin Lassauzet, Alain Montandon (dir.) : Les insectes et la musique

Horizons d’attente

Etienne Jardin : Exposer la musique

Maison des Sciences et de l’homme

Delphine Blanc : L'accord parfait ? Dans les coulisses des orchestres de musique classique

Marest

Thierry Jousse : Dictionnaire enchanté de la musique au cinéma.

Editions MF

Quentin Gailhac : De la répétition. Langage musical et formes de l’invariance

Pascal Dusapin : Tenir l'accord. Entretiens

Esteban Buch : Playlist : musique et sexualité

Joana Desplat-Roger : Le jazz en respect. Essai sur une déroute philosophique

Le Mot et le Reste

Sylvain Fanet : Philip Glass : accords et désaccords

Arnaud Hudelot : The Beatles are Back

Lionel Besnard : Musiques ultramarines

Odile Jacob

Laurent Bayle : Une vie musicale

Le Passage

direction de Cécile Reynaud et Gisèle Séginger : Berlioz, Flaubert et l’Orient

Passés Composés

Marie-Christine Natta : Serge Gainsbourg, making of d’un dandy

Le Passeur éditeur

Nicolas Dufetel : J’ai fait en conscience mon métier de voyageur, de Felix Mendelssohn

Payot

Beatrice Venezi : Fortissima. Destins de musiciennes rebelles

Philharmonie de Paris (édition)

Georges Aperghis/Nicolas Donin : Conversation imagée 2019-2021

Coll. Supersonique :

Emmanuelle Pireyre, Anna Katharina Scheidegger : Franz Liszt

Béla Bartok : Peter Szendy, Anri Sala

Musée de la Musique

Jean-Philippe Echard : Stradivarius et la lutherie de Crémone

Catalogue expo Musicanimale - Le grand Bestiaire sonore coédition Gallimard

Premières Loges

Louis Bilodeau : Genre et opéra. L’incertitude des sexes

Jean Guihen Queyras (avec Emmanuel Reibel) : Bach, Les Suites en partage (coll Via Appia)

Presse Universitaires Aix Marseille/aux Presses universitaires de Provence

Pascal Terrien : André Jolivet et le centre d’humanisme musical 1959-1963.

Presses Universitaires de Dijon /Editions Universitaires de Dijon-Université de Bourgogne

Philippe Lalitte : Stravinski et ses interprètes - Quatre-vingt-dix ans d'enregistrements du Sacre du Printemps

dir Chloé Huvet : Ennio Morricone. Et pour quelques notes de plus…

Presses Universitaires de Saint Etienne

Vincent-Raphaël Carinola : Composition, technologies et nouveaux agencements des catégories musicales

PUF

Santiago Espinosa : Schopenhauer et la musique

PUM – Presse Universitaires de Montréal

Jean-Jacques Nattiez : La musique qui vient du froid. Arts, chants et danses des Inuits

PUV-Presse Universitaires de Vincennes

Cécile Carayol, Jérôme Rossi : Compositeurs et réalisateurs en duo

Riveneuve

Christian Poché : Ziryab, histoire et légende du musicien andalou

Sabine Wespieser

Robert Seethaler : Le Dernier mouvement

Saint-Simon

Michael Spritzer, Edouard Beuve-Méry : Une symphonie fantastique - L'histoire de la musique des origines à nos jours

Société française de musicologie

Gilles Demonet : Les concerts Straram (1926-1933). Une révolution dans la vie symphonique à Paris

Stock

Aliette de La Leu : Mozart était une femme

Van Dieren

Federico Maria Sardelli : L’« Affaire Vivaldi » trad. Martine Legein

Andrea Malvano : Debussy, un nouvel art de l’écoute

Vrin

Charlotte Segond-Genovesi : Musique et musiciens à Paris pendant la Grande Guerre. Les chemins du patriotisme. Coll. « MusicologieS »

Chloé Huvet : Composer pour l’image à l’ère numérique. Star Wars, d’une trilogie à l’autre