Les Préludes de York Bowen, chef-d'œuvre inconnu d'un romantique au XX° siècle

Avouons-le, le nom de York Bowen (1884-1961) nous est à peu près inconnu. Heureusement, son œuvre semble être réévaluée depuis quelques années. Pianiste et professeur britannique, c'est pour son instrument qu'il a écrit l'essentiel de sa musique, intimement liée au romantisme et au XIXe siècle dans un monde alors en plein bouleversement artistique.

Les préludes pour piano, un genre romantique par excellence

Plus que dans les grandes formes (les sonates ou les concertos), c'est dans les petites pièces que le style de Bowen peut pleinement s'épanouir. Les formes concises comme les préludes ou les suites de courtes pièces lui permettent de fixer rapidement un geste, une idée musicale. Au début du XX° siècle, nombreux sont les compositeurs qui se prêtent au jeu de la « miniature » pour piano : Bartok avec ses Bagatelles (1908), Schoenberg avec les Six petites pièces Op. 19 (1911) et Prokofiev et ses Visions fugitives (1915-17).

Depuis J-S Bach, et surtout les romantiques avec Chopin et ses Préludes Op. 28, les préludes pour piano sont devenus un exercice de style presque obligé pour les compositeurs-pianistes : Alkan, Fauré, Debussy, Scriabine ou Rachmaninov, tous on apporté leur pierre à l'édifice. En ardent défenseur d'une certaine esthétique romantique, Bowen ne fait pas défaut. Bien sûr, au XXe siècle, il n'est pas le seul à écrire des préludes. Olivier Messiaen en écrit huit entre 1928 et 1929 et Chostakovitch compose un cycle de 24 préludes entre 1932 et 1933. Mais pour Chostakovitch et surtout pour Messiaen, ils reflètent déjà un langage ancré dans le XXe siècle même s'ils ne renient pas certaines influences antérieures.

L’avantage du prélude tient dans la brièveté de son format. On peut, dans l’intervalle de deux ou trois minutes explorer une texture, un caractère, un pattern rythmique, une idée mélodique ou technique. Les préludes sont une sorte de laboratoire miniature dans lequel germent parfois les idées qui vont nourrir les grandes formes.

« La plus belle œuvre anglaise pour le piano »

Les Vingt-quatre préludes op. 102 sont probablement le sommet de toute l'œuvre pour piano de Bowen, et même de son œuvre tous instruments confondus. Chaque prélude est une perle dont le cycle est la parure. Ecrits vers 1938, publiés en 1950 et dédiées au compositeur anglais Kaikhosru Sorabji, ils sont le témoignage du génie d’écriture pour piano de Bowen, flamboyant, virtuose et généreux. On a affaire ici à un compositeur parfaitement maitre de ses moyens en termes de composition musicale et de technique instrumentale.

Les préludes suivent la même progression que dans le Clavier bien tempéré de Bach, lui-même constitué de vingt-quatre préludes chacun suivis d'une fugue : on avance pas à pas, par demi-tons, alternant les modes majeur et mineur (do majeur, do mineur, ré bémol majeur, do dièse mineur, ré majeur, etc.) de manière à couvrir toutes les tonalités.

On retrouve tous les ingrédients du style de Bowen : les pièces emportées et agitées avec une texture particulièrement épaisse (n. 4, n. 12, n. 18, n. 22), les préludes lyriques aux harmonies parfois sensuelles (n. 1, n. 6, n.7, n. 17), ceux qui évoquent une marche pompeuse, avec de larges accords (n. 5, n. 9) et les préludes plus introspectifs avec des appuis réguliers, comme pour figurer une sorte d’accablement (n. 2, n. 8, n. 16). Enfin, certains pourraient presque s’apparenter à des études en cela qu’ils explorent un même procédé tout du long : la régularité des quintolets dans le n. 3, les accords joués staccato dans le n. 14 ou l’exécution de traits rapides aux deux mains dans le n. 10.

Dans ces préludes, l’inspiration ne fait jamais défaut à Bowen. On ne peut qu’être séduit par leur variété : il arrive à se renouveler sans jamais se répéter. Comme chez Chopin, la succession de courtes pièces permet d'explorer différents états psychologiques ou humeurs, comme un comédien qui changerait rapidement de masque.

Si l'on devait se limiter à deux extraits, voici deux préludes aux caractères opposés : dans le magnifique sixième prélude, la richesse des harmonies, tirant presque sur des couleurs jazz, ainsi que la mélodie nonchalante, nous font penser à un solo de saxophone. Quant à l’énergie et la fougue particulièrement sombres du quatrième prélude, elles semblent figurer une impitoyable course vers l'abîme.

York Bowen s'est régulièrement vu affubler du surnom de « Rachmaninov anglais » et cette appellation, sans être tout à fait vraie, se révèle parfois en comparant certaines pièces entre elles. Trois pages de ce cycle peuvent être mises en regard avec trois pièces de Rachmaninov dont elles ont en commun certains aspects : le prélude n. 9 partage son rythme caractéristique de marche (une note longue et trois brèves) avec le Prélude Op. 23 n. 5 de Rachmaninov, indiqué « Alla marcia » (à l’allure d’une marche). Le septième prélude et sa langoureuse mélodie rappellent le Prélude Op. 23 n. 6. Quant au dix-huitième prélude, il fait entendre des accords martelés et répétés avec insistance, très proches de ceux que l'on entend à la fin de l'Etude-tableau Op. 39 n. 1 du maître russe.

Terminons avec les mots du dédicataire de cette œuvre, le compositeur anglais Kaikhosru Sorabji, auteur de pièces pour piano pour le moins hors-catégories. Dans son livre Mi contra fa, il écrit : « Je n'hésite pas à proclamer ma conviction que les Préludes représentent non seulement la plus belle œuvre anglaise pour le piano de notre époque mais aussi la plus accomplie sous l'angle purement pianistique. En quoi son auteur est le seul grand maitre anglais du piano. »