Les racines blues d'Elvis Presley

Durant son enfance et son adolescence, Elvis Presley a été confronté à une très grande précarité : sa famille fait partie des blancs pauvres du Mississippi. Très tôt, il s'intéresse aux musiques qui l'entoure : gospel, musique hillbilly, country...

En 1948, il emménage à Memphis où, malgré la ségrégation, il va découvrir le blues, notamment à la radio : « Une des forces de la radio, c'est qu'elle se joue de toutes les mesures de ségrégation qui pouvait exister dans le Sud. On pouvait séparer les wagons dans les trains, on pouvait séparer l'arrière et le devant du bus dans les transports en commun... Mais les ondes, ça passe partout », souligne Sébastian Danchin, auteur de Elvis Presley ou la revanche du Sud.

En arpentant Memphis, que ce soit à l'Eglise ou dans les bars, il s'initie à la culture afro-américaine. Il apprend la guitare, instrument incontournable du blues et s'inspire des tenues et des coiffures afro-américaines.

En 1953, il s'enregistre dans au Studio Sun de Sam Phillips, afin de pouvoir offrir à sa mère un disque avec sa voix. La collaboratrice de Sam Phillips, Marion Keisker, lui propose une audition : « On dit que c'est le jour qui a révolutionné la musique moderne », rappelle Sébastian Danchin. Elvis vient avec un répertoire de country et de chansons sentimentales, qui ne correspondent pas aux attentes du directeur de Sun Records. Mais durant une pause, il s'amuse avec les musiciens à jouer la chanson That's all right d'Arthur Crudup. « Et quand Sam Phillips a entendu cette version de That's all right , il a dit : 'C'est exactement ça que je veux'», précise Sébastian Danchin.

Tout au long de sa carrière, Elvis restera fidèle aux musiques afro-américaines. On considère que c'est lui qui a le plus popularisé le blues auprès de toute une génération : « En faisant découvrir la musique noire à l'ensemble d'une population américaine et au-delà, on a habitué les gens à ce que le monde noir ne soit pas un monde invisible. On lui a rendu une visibilité. L'esclavage et ensuite la ségrégation visaient à mettre de côté et à rendre invisible toute une humanité. A travers des gens comme Elvis et par la suite, le mouvement du rock qui a suivi, le rock'n'roll, etc, c'était une façon de créer des héros et des idoles. Sans BB King, sans Jimi Hendrix, sans Michael Jackson, il serait très difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir un président Obama en 2008 », conclut Sébastian Danchin.

