Les Stradivarius, des instruments de légende et de spéculation

Il suffit de survoler les titres de presse et les occurrences de moteurs de recherche pour se rendre compte de la popularité toujours intacte des Stradivarius. Ici l'histoire d'un vol de Stradivarius, là le chiffre faramineux de ventes aux enchères, ou la dernière parution scientifique qui annonce avoir percé le secret du célèbre luthier. Plus de 300 ans après leur fabrication, les Stradivarius ont toujours une place de choix dans l’actualité, et surtout dans notre imaginaire.

Dans le monde, il reste quelque 600 Stradivarius sur le millier fabriqué par le luthier italien Antonio Stradivari, au XVIIe siècle. Ce sont des violons, des altos, des violoncelles d’une qualité souvent jugée inégalée et dont le prix témoigne d’une valeur incontestable. En 2011, un violon Stradivarius, le Lady Blunt, a été vendu 15,89 millions de dollars, devenant l’un des violons les plus chers du monde. Tous ne sont pas achetés à ce prix, mais il est désormais très difficile pour un musicien ou pour des musées d’en acquérir.

Publicité

« C'est devenu un objet de collection, de convoitise, qui a eu des conséquences sur la valeur économique de ces instruments, explique Jean-Philippe Echard, conservateur au Musée de la Musique et spécialiste des Stradivarius. Leur cote et leur prix a augmenté de manière très importante dès le milieu du XIXᵉ siècle et cela continue encore aujourd'hui. À tel point que ces violons sont devenus une forme de placement financier ».

Une place dans le dictionnaire et dans Sherlock Holmes

Les Stradivarius connaissent une popularité croissante au XIXe siècle. La forme latinisée du nom du luthier Antonio Stradivari / Stradivarius entre dans le dictionnaire. « Le violon est alors un instrument très présent dans la culture musicale, souligne Jean-Philippe Échard. Le développement du Conservatoire de Paris après la Révolution donne une place prépondérante au violon dans les orchestres à cordes, dans les orchestres en général et la place du soliste se distingue. » Les Stradivarius d’alors sont modernisés et accompagnent ces solistes de renom : Pablo de Sarasate, Giovanni Viotti...

La starification du Stradivarius continue lorsqu’il entre dans la culture populaire : il est cité dans des romans, comme Sherlock Holmes, il devient un sujet de films, comme dans le Violon Rouge, il est aussi utilisé à des fins commerciales. Depuis les années 90, une marque de vêtements porte son nom.

“Un son habité par beaucoup d’histoire”

Les Stradivarius sont donc connus de tous, une construction culturelle s’est créée autour, mais sa renommée repose aussi, et bien sûr, sur les qualités de la lutherie. Les solistes y sont particulièrement sensibles. L’altiste Antoine Tamestit joue depuis une dizaine d’années sur un alto Stradivarius, Le Mahler, qui lui a été prêté par la fondation suisse Habisreutinger en 2008. « A chaque fois que j’ouvre la boite, j’ai l’impression de sortir un chef d’œuvre, telle une œuvre d’art de Leonard de Vinci », déclare le musicien, l’œil toujours émerveillé par l’instrument.

"On pense que pendant le XIXᵉ siècle, il a été très bien préservé, peut-être dans un coffre ou dans une collection, ce qui fait qu'il est apparu au XXᵉ siècle dans un état de nouveauté. Il paraît sorti de l'atelier”, introduit-il. Lorsqu’on lui présente Le Mahler, Antoine Tamestit a quelques heures pour essayer cet alto de 1672, a priori le premier alto construit par Antonio Stradivari. « J'ai joué et j'ai été assez transporté par un son qui avait l'air vieux, habité par beaucoup d'histoires ».

Jouer avec un Stradivarius

Cette première rencontre se passe pour le mieux, et l’altiste repart avec le Stradivarius. S’en suit alors une période qu’il qualifie de « difficile”. « Il fallait qu'il - ou elle - s'habitue à moi, à mon emploi du temps : je voyage beaucoup, je change de température, d'hygrométrie, de répertoire musical en passant du baroque au contemporain, à des sonorités très violentes ou alors très douces. » Le musicien a l'impression que l’instrument ne répond pas à toutes ces sollicitations, “comme si c'était une vieille personne qu'on sortait de ses habitudes."

À réécouter : Antoine Tamestit, héros de l'alto (1/5) Grands interprètes de la musique classique Écouter plus tard écouter 26 min

L’instrument manque de stabilité. L’âme, un morceau de bois à l’intérieur de l'instrument qui transmet la résonance, se déplace, tombe même quelques fois. Il fait appel à des luthiers, teste plusieurs marques de cordes, cherche un archet qui fasse sonner l’alto... Il a même l’impression que l’instrument participe à cette recherche « comme s’il me disait : 'Non, tu ne peux pas jouer comme ça. Allonge l'archet...' J'ai eu l'impression que l'instrument m'apprenait à jouer. Forcément, je n'ai pas voulu laisser partir ma musicalité et mes idées musicales, mais j'ai l'impression qu'on s'est retrouvés à mi-chemin et que l'on a fait des compromis l'un vers l'autre. » Antoine Tamestit développe cette relation intime d’un musicien avec son instrument, et après quelques mois, il trouve un équilibre.

Aujourd’hui, après 15 ans de jeu ensemble, l'altiste parle de son Stradivarius comme d’un vrai partenaire. « On va sur scène à deux, en duo. C’est une philosophie que j’aime beaucoup, parce que d’abord, je ne suis plus tout seul et c'est intéressant de se dire que l’on a chacun la moitié du travail à faire. » Ensemble, ils explorent le répertoire de Telemann, Berlioz, Bach, Hindemith...

Du peuplier, de l’érable et de l’épicéa

Le Mahler est construit avec du bois de sapin et de peuplier. « Le peuplier est un bois plus mou qui à priori renforcerait les sonorités graves ou en tout cas les sonorités chaudes », explique le musicien.

Antonio Stradivari utilisait différents types de bois, le plus souvent l’épicéa ou l’érable. « Le dos et les éclisses qui sont les côtés de la caisse, le manche et la tête, sont faits en érable, énumère Jean-Philippe Échard. L’érable a des propriétés visuelles particulières : quand on découpe ce bois apparaissent des ondes perpendiculaires. C’est ce qui donne une impression de vagues et d'ondulations visuelles qui reflète la lumière. »

Mais le bois n’est qu’une des pièces du puzzle Stradivari. Pour comprendre en quoi la fabrication des Stradivarius est singulière, il faut retourner au XVIIe siècle, dans la ville de Crémone, en Italie, la ville de naissance de Stradivari.

Depuis le milieu du XVIe siècle, une grande famille de luthier y est établie, la famille Amati. Niccolo Amati aurait été le maître du jeune Antonio Stradivari. « Les premiers violons qu’il produit dans son atelier, à partir de 1670, sont très inspirés de Niccolo Amati », explique Jean-Philippe Echard.

Mais peu à peu Stradivari apporte son expertise et son expérience à la lutherie. « Tout au long de sa carrière, qui est très longue, il vit plus de 90 ans, on remarque dans tous les instruments qu'il y a une recherche d'optimisation, de variations subtiles dans les formes, dans les rapports de proportions de la caisse - la longueur par rapport aux différentes largeurs - dans le dessin et le modelé des voûtes. Cela se joue dans le détail », analyse Jean-Philippe Échard.

Le mystère du vernis

Mais au-delà du détail, c’est bien l’aspect visuel des Stradivarius qui met les musiciens, scientifiques et collectionneurs d’accords. Le Mahler se pare d’une couleur dorée « comme de l'ambre, du miel, très chaud, détaille Antoine Tamestit, en faisant tourner lentement son alto à la lumière. On voit des reflets, comme s'il y avait une flamme qui partait d'en bas ».

Cette flamme est révélée par le vernis utilisé par Antonio Stradivari, qui n’a laissé aucune recette. Jean-Philippe Échard a participé à une enquête sur le sujet qui a permis d’identifier les composés principaux du vernis de cinq Stradivarius.

« Ce sont des ingrédients tout simples, explique-t-il. Stradivari pose d’abord une huile sur le bois, probablement de l'huile de lin ou de noix. Et cette fine couche d'huile est recouverte du vernis à proprement parler, qui est coloré ».

Ce vernis est constitué de cette même huile de lin, mélangée à une résine de pin. « Pour incorporer l'un à l'autre, il faut chauffer à une température assez forte. D'où l'idée de la recette », souligne le conservateur. Mais la grande particularité du vernis Stradivarius réside dans les pigments colorés incorporés à cette seconde couche.

Antonio Stradivari utilise notamment le vermillon, qui donne une couleur rouge-orangé, ou encore le pigment de cochenille. La cochenille est un petit insecte, qui broyé donne une couleur rouge : « c’est un superbe pigment par l'intensité de sa teinte et sa transparence lorsqu'il est incorporé à de l'huile et de la résine, souligne Jean-Philippe Échard. Il y a un phénomène optique particulier qui rend ce vernis à la fois intensément coloré, d'un rouge profond qui tend parfois vers le violacé, comme certains vins rouges, et qui laisse le vernis transparent sans le transformer en peinture. C'est là où, peut-être, résiderait ‘un secret’, dans le savoir-faire, le jeu avec les propriétés de ces vernis colorés. »

Objets artistiques, historiques et bien sûr musicaux, les Stradivarius ont encore des histoires à raconter. 350 ans après sa fabrication, le Mahler est retourné à Crémone, aux côtés d’Antoine Tamestit. Le musicien a joué dans l’ancien atelier du luthier, tout près du moule de son instrument, une expérience quasi mystique. « Je me suis dit qu'Antonio Stradivari était là et en jouant, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Mais à la fin, j'ai eu cette impression bizarre que s'il avait été là, on aurait discuté de manière très simple de lutherie et de musique. Et il m'aurait dit : 'Il faut peut-être régler la corde de do'. Parce qu'à mon avis, c'est un génie, bien sûr, mais c'était aussi un artisan comme il en existe aujourd'hui, comme il en a existé pendant 400 ans. Un artisan simple qui aime son travail, qui est passionné et avec qui on aurait pu juste discuter. »

A lire

Stradivarius et la lutherie de Crémone , Jean-Philippe Échard, Éditions de la Philharmonie, collection Musée de la musique