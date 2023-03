Lionel Esparza juré au Prix du Livre France musique-Claude Samuel :

Agrégé de musicologie et licencié en lettres modernes, Lionel Esparza est producteur à France Musique depuis bientôt vingt-cinq ans.

Il y a présenté En attendant la nuit, la matinale ou le Classic Club. Depuis 2019, on le retrouve tous les après-midis dans Relax. Il a également publié L’esprit du poker (La Découverte, 2014) et Le génie des Modernes (Premières Loges, 2021).