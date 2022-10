Luciano Pavarotti, de ténorino à ténorissimo

La "fée Musique" s’est-elle penchée sur le berceau du jeune Luciano ? La question mérite d’être posée, au regard de tous les éléments qui ont concordé pour guider cet enfant vers le chemin du chant lyrique. Tout commence par le goût prononcé du père de Luciano, Fernando Pavarotti, pour le Bel canto . Boulanger, ce dernier voue une admiration sans borne aux chanteurs lyriques et possède de nombreux disques dont les airs accompagnent les premières années du jeune Luciano.

Ténor de père en fils

Durant son temps libre, Fernando chante en tant que ténor, notamment au sein d’un chœur amateur. Le père communique sa passion à son fils et, alors que ce dernier a douze ans, il l’emmène voir un concert de Beniamino Gigli. Après la représentation du célèbre ténor italien, Luciano l'accoste et lui demande si sa voix, alors alto, va évoluer vers celle de ténor : « Mais oui, ta voix changera sûrement et tu deviendras ténor », lui prédit Gigli.

Publicité

Lait lyrique

Autre coïncidence musicale, la sœur de lait de Pavarotti n’est autre que Mirella Freni, qui va aussi connaître une carrière internationale en tant que soprano. Leurs mères travaillent toutes les deux à l’usine de cigares ; à cause de cet environnement nocif pour l’allaitement, elles font appel à la même nourrice. Il faut croire que ce lait avait des vertus musicales car les deux nourrissons deviendront des chanteurs lyriques incontournables.

Comment se former au chant sans argent ?

Si la famille Pavarotti baigne en permanence dans le Bel canto, elle n’a pas les moyens d’offrir à Luciano des cours de chant, trop onéreux. Qu’à cela ne tienne : Fernando accompagne son fils chez Arrigo Pola, professeur de chant dont la renommée s’étend bien au-delà de Modène. Impressionné par les capacités vocales du futur « Big P », Arrigo Pola décide de l'intégrer à son écurie de jeunes chanteurs, à titre gratuit. En parallèle, pour subvenir à ses besoins, Luciano Pavarotti suit une formation d’instituteur, durant un an et demi, et enseigne quelques temps avant de se tourner vers le métier d’agent d’assurance.

Finie la bohème avec "La Bohème"

Sa carrière décolle véritablement à l’âge de 25 ans quand il remporte le concours Achille Peri en interprétant Rodolfo dans La Bohème de Puccini. Ce rôle va le suivre durant toute sa carrière : « Mon premier amour, c’était La Bohème, que j’ai chanté le 29 avril 1961. Et par la suite, j’ai essayé de chanter La Bohème dans tous les théâtres où je suis allé pour la première fois : à Milan, au Met, à Paris, à Vienne, partout. C’est toujours l’un de mes grands amours ».