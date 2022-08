Lufthansa rend sept instruments disparus sur un vol après 29 jours de désarroi

Vingt-neuf jours, c’est le temps qu’il aura fallu à sept élèves de la Chethams School of Music de Manchester pour enfin retrouver leurs instruments , égarés lors d’un trajet d’avion avec la compagnie Lufthansa.

C’était le 1er juillet dernier, le groupe de musiciens se produisait en Italie sur l’île d’Ischia, dans le jardin créé par la femme du compositeur britannique William Walton. Alors que la compagnie Lufthansa leur avait donné l’autorisation à l’aller d’accompagner leurs instruments jusqu’à la soute, les musiciens n’ont pu opérer cette même vérification au retour...

Manque de chance, une correspondance un peu courte à Francfort et quelques heures plus tard, l’équipe s’est retrouvée à Manchester, dépossédée des six trombones et du tuba qui les accompagnaient lors de ce périple – près de 10 000 € par personne, en comptant les boîtes, embouchures et tout le matériel accessoire.

Directeur adjoint du conservatoire, Tom Redmond faisait partie du voyage. Il s’est heurté à un manque de communication désarmant de la part de la compagnie – allant même jusqu’à envoyer une lettre à son PDG... en vain. « Vous confiez vos bagages, qui dans ce cas sont la vie de nos étudiants, à une compagnie aérienne. Le fait de n'avoir eu aucune nouvelle de Lufthansa donne l'impression qu'ils n'ont assumé aucune responsabilité pour ce qui s'est passé. »

Dès le lendemain de leur arrivée à Manchester, les élèves étaient sollicités pour participer au concert de fin d’année de leur conservatoire. Ils ont dû se résoudre à emprunter des instruments pour sauver le Sacre du Printemps de Stravinsky qui était au programme.

Le 29 juillet enfin, les six trombones et le tuba sont réapparus... entre temps, la compagnie avait précisé que les sacs seraient livrés le plus rapidement possible, en dépit du délai nécessaire à la manipulation individuelle de chaque valise.

Cet événement vient allonger la liste d’une longue série de mésaventures qui interroge les conditions de transport des instruments, dans le train ou par les airs... En jeu : la préservation d’objets de très grande valeur qui n’appartiennent parfois pas aux instrumentistes en charge de leur transport, et le risque pour un musicien d’être privé sur une longue période de se produire en concert, ou bien de préparer un concours... Des questions cruciales qui mériteraient un chantier d’envergure !