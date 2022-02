Malgré la pandémie, la Folle Journée a brillamment réussi son pari

189 concerts donnés, un seul annulé. Force est de constater que le bilan est plus qu'honorable pour la Folle Journée de Nantes, qui s'est tenue du mercredi 26 au dimanche 30 janvier, sur fond de pandémie de Covid-19. Les organisateurs ont fait les comptes, après cinq jours intenses d'un festival qui, pour sa 28ème édition, mettait Schubert à l'honneur . Une Folle Journée "inespérée", c'est le mot employé dans un communiqué : près de 68 000 billets ont été délivrés, avec un taux de remplissage de 77%. Plus de 800 artistes ont pris part à l'événement, et seulement sept artistes ou ensembles ont dû être remplacés.

"Ce n’était pas gagné, compte tenu du contexte. Je me souviens que fin décembre, nous étions dans une incertitude totale sur la manière dont les autorités sanitaires géreraient l’explosion de la pandémie", confie à France Musique Denis Caille, le directeur général de la Cité des Congrès. "On ne peut être que positifs : on a réalisé un festival de grande importance, avec quasiment pas de perte de concert."

À lire aussi : Concert de clôture de la Folle Journée de Nantes 2022 en direct de l'Auditorium de la Cité des Congrès

"Un point de départ pour d'autres festivals"

Un modèle à suivre ? "Cette édition est un point de départ pour beaucoup d’autres festivals en France, pour redémarrer", estime Denis Caille : "On a prouvé qu’il y a avait peu de risque pour le public, qu’on était capable de faire de grands événements et de collaborer dans de bonnes conditions avec les services de l’État pour trouver des solutions." Rendez-vous est donné du 1er au 5 février prochain pour la Folle Journée 2023. René Martin, le directeur artistique, planche d'ores et déjà sur le programme.

Reste la question des pertes liées à la pandémie, non négligeables, souligne Denis Caille : "Moins de billets de vendus, des pertes de partenariat privés également, aucun cocktail n'a été organisé..." Exit, également, les cafés et la restauration sur place, pour limiter les risques de contamination. "Pour autant, Nantes Métropole, le département aussi et je l'espère la région, se sont engagés à nous accompagner pour couvrir la totalité du surcout de l’opération." Un bilan financier doit être réalisé dans les semaines à venir.

À lire aussi : "Schubert au XXe Siècle" à la Folle Journée de Nantes 2022

On a eu des risques de Covid ou des cas de Covid, mais beaucoup de musiciens ont pu remplacer des musiciens absents. Ce qui a fait qu’il y a eu très peu de déperdition de concert. Tous les jours, il y avait quelques remplacements, des personnes sont aussi tombées malades dans les équipes du festival" - Denis Caille

Cette édition a marqué une amélioration notable par rapport à la précédente : seuls 24 concerts avaient pu se tenir en mai dernier. Mais la Folle Journée 2022 n'a toujours pas retrouvé toutes ses saveurs d'antan, variant Omicron oblige. 190 représentations ont été programmées sur les 220 initialement prévues , sans public scolaire. Et aucun concert ne s'est tenu dans la grande halle de la Cité des Congrès, habituellement centre névralgique du festival.

À lire aussi : La Folle Journée de Nantes 2022

La Folle Journée 2023 aura lieu du 1 au 5 février.